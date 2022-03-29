渣男不認性侵女性友人　「傳訊道歉+簽50萬本票賠償」露餡

▲女友抓包男友用手機偷拍性愛片，驚見友人遭性侵影像。（示意圖／達志影像／本文當事人無關）

記者黃資真／台中報導

一名蕭姓男子多次偷偷以手機拍下與女友的性愛畫面，某次被女友發現，蕭男隨及刪除影像，數日後女友再度檢查蕭男手機，竟存有另名女性的私密照，原疑男友劈腿，私下聯絡對方後，意外發現蕭男趁其服藥昏睡時加以性侵並拍下私密照，兩女先後向蕭男提告，台中地院依乘機性交罪處有期徒刑3年6月。

判決指出，被告蕭男與女友交往期間，未徵得女友同意下，多次竊錄兩人性愛畫面，2020年3月14日時，兩人在女方台中住處發生關係，完事後被女友發現全程被偷拍，檢查手機裡面還有至少5段過去兩人的性愛影片，蕭男當下立刻搶回手機並刪除影片。

由於不放心，3天後被告女友再度約蕭男到咖啡廳談判，由於擔心尚有影片未刪除，女友再度檢查蕭男手機，發現裏頭還存著自己的性愛影像外，還有蕭男某位女性友人的身體私密片。以為自己被劈腿，女友私訊友人質問真相，才得知這名女人竟是遭性侵得逞。

蕭男於同月7日約友人到餐廳與酒吧喝酒，結束後睡在友人住處一晚，得知好友酒後服用安眠藥及抗焦慮藥物後入睡，趁其意識不清無力抗拒性侵得逞，好友雖有察覺，但無力反抗，過程中蕭男更用手機拍下其私密處。好友隔日醒來後害怕男友知情，僅要求蕭男刪除影片，直到蕭男女友私訊告知後才驚覺相關影像根本沒刪除。

被告偵訊時坦承偷拍兩女的私密照，但與友人應屬合意性交，對於好友服用安眠藥一事完全不知情。

不過，蕭男曾於事後傳訊好友表達歉意，「我該做的都做了，希望妳可以告訴我該怎麼彌補我這樣的過錯，希望妳可以給我一次彌補的機會」，又簽50萬元本票作為賠償，法院認定被告自堪犯罪屬實，判有期徒刑3年6月。