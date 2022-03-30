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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

給說法／玩遙控飛機遭罰30萬？飛空拍機小心違法遭罰

▲無人機，drone，機場，飛安。（圖／視覺中國CFP）

▲遙控無人機都須要辦理註冊，操作員需要經過測驗合格且經民航局核發操作證後才能操作。（圖／視覺中國CFP）

根據新聞報導，台北市一名陳姓男子在大佳河濱公園玩遙控飛機時遭到警方取締，甚至遭裁罰30萬元罰鍰。原來是因為大佳河濱公園鄰近松山機場，屬於禁航區所以才會遭到民航局依《民用航空法》開罰。

這幾年操作空拍機拍攝美景的攝影愛好者日漸增加，《民用航空法》也因此增訂了〈遙控無人機〉章節進行特別規定。使用相關器具時，怎樣才不會誤觸法網？

《民用航空法》維護飛航安全

為了維護飛航安全，《民用航空法》原先在第34條第2項即有規定，在距離航空站或飛行場一定範圍內，禁止飼養鴿子或施放有礙飛航安全的物體，畢竟要是被捲入飛機引擎內造成機械故障，後果不堪設想。

而所謂的一定距離範圍內，依交通部民航局網站的定義為：「以機場跑道兩端中心點為圓心，半徑5公里向外左右各35度所劃之弧與以機場跑道中心線左右兩側各2.6公里之區域所連線範圍；前項連線範圍外，自跑道兩端中心點延伸5公里處向外延伸10公里及由跑道中心線向兩側延伸2.6公里處向外延伸3.4公里形成之四邊形範圍內，自地表起算200呎（60公尺）以上高度（依各機場情況），禁止從事遙控無人機活動。」

違反上述規定者，依《民用航空法》第118條第1項第4款規定，處新台幣30萬元以下150萬元以下罰鍰。也就是說，陳姓男子雖然被裁罰金額高達30萬元，卻已經是考量初犯而給予的最輕裁處了。

2020年施行遙控無人機規定

《民用航空法》也在2020年3月31日施行「遙控無人機」相關規定（第99-9條至第99-19條），如果是自然人擁有之最大起飛重量（總重量）達250公克以上的遙控無人機或是由政府機關（構）、學校或法人所有之遙控無人機，都須要辦理註冊，且操作員需要經過測驗合格、民航局核發操作證後才能操作。如果違規在禁航區、限航區及航空站或飛行場四周之一定距離範圍活動者，也會處以30萬元以下150萬元以下罰鍰，並會由民航局廢止其操作證。

除此之外，《民用航空法》第99-14條亦列舉10款應遵守之規定，包含飛行高度、可以飛行的時間、地點，以及操作的方式：

1.遙控無人機飛航活動之實際高度不得逾距地面或水面400呎。
2.不得以遙控無人機投擲或噴灑任何物件。
3.不得裝載依第43條第3項公告之危險物品。
4.依第99條之17所定規則之操作限制。
5.不得於人群聚集或室外集會遊行上空活動。
6.不得於日落後至日出前之時間飛航。
7.在目視範圍內操作，不得以除矯正鏡片外之任何工具延伸飛航作業距離。
8.操作人不得在同一時間控制兩架以上遙控無人機。
9.操作人應隨時監視遙控無人機之飛航及其周遭狀況。
10.應防止遙控無人機與其他航空器、建築物或障礙物接近或碰撞。

另外，要特別注意的是，《民用航空法》第99-15條規定「操作遙控無人機而致他人死傷，或毀損他人財物時」無人機的所有人應負無過失責任，意思是不論是出於故意、過失還是不可抗力因素，只要造成他人死傷或財物損失，一律要負民事損害賠償責任，規定非常嚴格。

不要以為只是到公園、空地玩玩遙控飛機、空拍機無傷大雅，而忽略禁航區等相關規定，一旦違規，隨之而來的裁罰可都是相當嚴重，不可不慎！（本文轉載自法操

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