遙控機撞樹「整架摔爛」掉北市禁航區　玩家挨罰3萬擬提訴願

▲事發遙控飛機整架摔爛，慘不忍睹。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台北市唯一一個遙控飛機飛行場是在木柵福德坑環保復育公園，8月有玩家操作時，沒想到遙控機卡在飛行場邊緣的樹林，接著掉到一旁馬路。由於馬路屬禁航區，玩家因此挨罰3萬元，雖他已繳錢，還是覺得有點冤枉，打算提起訴願。國民黨台北市議員鍾沛君指出，「如果你覺得任何無人機、空拍機都有操作上的風險，那你乾脆直接說全台北市都禁飛好了。」

《東森新聞》報導，根據事發當時照片，遙控飛機整架摔爛，樹枝上還有殘骸。目擊者轉述， 當天風大可能因此被吹落，而這條路和樹林隔開公立靈骨樓和飛行場，靈骨樓上空的範圍就是禁航區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼樹枝上還有遙控機的殘骸。（圖／東森新聞）

對此，其他玩家認為，沒足夠距離滑降很危險，在禁航區邊緣飛機會失速掉下來。另一名玩家則說，也沒做任何溝通和協調，突然列一個禁航區。據了解，今年6月才劃設的禁航範圍，是擔心掃墓民眾安危。

台北市政府交通局黃技正說，挨罰民眾已完成繳費，可能操作不當才會產生這種情況，不然一般來講，無人機在正常操作下不太會有這種意外。

前兩年全台發生多起遙控機和空拍機意外，讓台北市打算全部禁飛，如今在木柵留下一處飛行場，也讓玩家覺得綁手綁腳。鍾沛君指出，「如果你覺得任何無人機、空拍機都有操作上的風險，那你乾脆直接說全台北市都禁飛好了。」她想問，到底設置禁航區有沒有一定的標準，「還是說明天一覺醒來，這個地方本來能飛變不能飛。」

▲▼台北市唯一一個遙控飛機飛行場是在福德坑環保復育公園。（圖／東森新聞）