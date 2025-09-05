　
法律

台北監獄灑淨法會今登場　盼收容人反省過錯、領悟人生真理

▲台北監獄今(5)日辦理「孝道月灑淨贊普法會」。（圖／法務部矯正署提供）

▲台北監獄今(5)日辦理「孝道月灑淨贊普法會」。（圖／法務部矯正署提供，下同）

記者郭運興／台北報導

台北監獄今(5)日於崇善堂辦理「孝道月灑淨贊普法會」，由佛光山金光明寺住持有果法師率眾法師與佛光山慈悲社會福利基金會諸位布教師蒞臨主法，法會莊嚴聖慈，恭謹有序，期盼收容人徹底改過向善，反省自我過錯，領悟人生真理，在未來重返社會後，提起孝親報恩之念，迎接充滿希望的未來。

法務部矯正署表示，農曆七月是佛教的歡喜月，也是孝道月，台北監獄為提升收容人心靈層次，本年度以「重生」之意向，辦理「孝道月灑淨贊普法會」，期許透過殊勝隆重的法會儀式，引導收容人邁向光明；另經由誦念經文使其心靈平靜、反省自我過錯，領悟人生真理，在未來重返社會後，提起孝親報恩之念。

法務部矯正署指出，法會活動開幕式由許副典獄長國賢親臨主持，感謝諸位法師與布教師慈悲熱忱的付出，並鼓勵收容人常感親恩，啟發自覺。

法務部矯正署提到，禮堂內齊聲誦持經文，梵音繞樑，法師帶領祈求佛陀慈悲加被，指引一條光明道路，此外，灑淨儀式繞行本監各場舍，法師經過時，收容人誠心恭謹低頭合掌，虔誠禮拜。

最後，法務部矯正署強調，本次灑淨法會順利圓滿，希使收容人徹底改過向善，迎接充滿希望的未來。

▲▼台北監獄今(5)日辦理「孝道月灑淨贊普法會」。（圖／法務部矯正署提供）

▲▼台北監獄今(5)日辦理「孝道月灑淨贊普法會」。（圖／法務部矯正署提供）

▲▼台北監獄今(5)日辦理「孝道月灑淨贊普法會」。（圖／法務部矯正署提供）

