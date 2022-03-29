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大陸 大陸焦點 特派現場

被控提供俄技術「支持戰爭」　大疆：所有產品均為民用目的設計

▲▼大疆,DJI。（圖／路透社）

▲大疆科技。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸無人機廠商大疆（DJI）被指控向俄羅斯提供定位技術，令俄羅斯軍方可利用大疆的產品來引導導彈。對此，大疆28日發出聲明駁斥，強調大疆所有產品均為民用目的設計，無法滿足軍事規格要求，有關「大疆支持戰爭」的說法完全錯誤。

大疆在聲明中指出，大疆及全球合作夥伴的社交媒體帳號上周均遭受了協同一致的水軍洗版攻擊，誹謗大疆在國際局勢中有不當行為，給多方的社交媒體運營帶來了困擾。

大疆提到，德國MediaMarktSaturn零售集團是大疆多年的合作夥伴，也是這起網路暴力事件的受害者之一，「上周五他們考慮安全原因暫停了電商與門店的大疆無人機銷售，關於這一事件雙方仍在溝通和討論中。」

大疆強調，他們已多次重申大疆所有產品均為民用目的設計，無法滿足軍事規格的要求，目前在海外社交平台上指責「大疆支持戰爭」的說法是完全錯誤的。

大疆還說，自從大疆開創了民用無人機這一行業以來，這項技術不僅造福了全球影視工作者，也在農業、安防、救援、環境保護等領域取得了廣泛的應用，「越來越多的公共服務機構使用無人機技術拯救生命，讓社會變得更美好。」

最後，大疆提到，大疆在全球遵守適用的法律法規，內部合規團隊由經驗豐富的專業人士組成，以確保大疆的商業活動完全符合國際規則，「大疆將一如既往地與全球合作夥伴一同發展民用無人機技術，不斷迭代我們的產品，以更好地造福社會，服務人們的生產生活。」

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