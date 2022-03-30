KMT駐美代表處重啟　謝國樑推薦有力律師助攻

▲國民黨日前在記者會上宣布，駐美代表處已落腳華府賓州大道601號。（圖／國民黨提供）

政治中心／綜合報導

為重新連接與美國的溝通管道，經過2個多月的籌備，國民黨駐美代表處已經完成合法登記，預計在黨主席朱立倫5月訪美時正式揭牌。根據媒體報導，國民黨駐美代表處能夠順利完成登記，當地律師William J. Farah是重要關鍵，而能夠與這位律師接上線，則是透過前立委謝國樑的介紹。

朱立倫在重新接下黨主席一職後曾宣示將重啟駐美代表處，積極佈署對美工作；而國際部副主任黃裕鈞也銜命在2021年11月底率同仁前往華盛頓，進行籌組的相關工作。他私下也透露，這次國民黨重建與美溝通橋樑的任務中，背後其實有許多幕後推手共同出力。

根據「NOWnews」報導，協助駐美代表處完成法律登記的律師William J. Farah，曾經在現任總統拜登於2008年角逐民主黨總統初選時，擔任拜登的總法律顧問，他也曾經是美國多位跨黨派國會議員、內閣成員、大使的法律顧問。

▲協助國民黨完成駐美代表處合法登記的律師William J. Farah，是前立委謝國樑介紹給國際部副主任黃裕鈞。（圖／謝國樑提供）

至於國民黨是如何與William Farah牽上線，可以得到他的大力支持？報導中指出，黃裕鈞表示自己先前就知道William Farah在美國華府圈頗有名望，透過前立委謝國樑介紹，雙方初步聊過後，發現Farah對於國民黨重返華府有極高的興趣，也非常樂意幫助國民黨駐美代表處完成在美國的法律登記。黃裕鈞調，國民黨駐美代表處能找到Farah協助在美完成外國代理人登記，過程快速又順利。

黃裕鈞表示，未來國民黨在對美事務工作上，除了與民間智庫、僑界連結外，將與美國參議院、眾議院及聯邦政府密切接觸，希望能透過直接向美方溝通的方式，傳遞多元聲音、深化台灣民主，清楚說明國民黨的對美事務立場與政策主張，深化兩國邦誼。