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快訊／連日大雨路面打滑嚴重　打龜號測試延至4／6「地點在台中」

▲打龜號到溪州秘密場地試車，0-100飆2.16秒全網嗨翻。（圖／民眾提供）

▲打龜號日前到溪州秘密場地試車，時速0到100只花2.16秒，全網嗨翻。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台灣賽車教父「廖老大」不滿大陸抖音網紅杰尼龜「HG杰爺」，酸台灣「沒有快車」，並打造「打龜號」，先前測出時速0-100僅花2.16秒好成績。而原定明天將在麗寶賽車場實測時速0-400今天傳出變數，下午《ETtoday東森新媒體》二度求證賽車手郭國信。郭國信證實，實測日期將延後至4月6日，地點同樣選在台中。

郭國信透露，連日大雨導致路面過於溼滑，今天測試多次都輪胎打滑，所以還要再修正，明天將至彰濱工業區測試時速0到100。至於「零四」測試則確定延後到4月6日，至於地點也敲定了。

▲廖老大隔空宣布有把握破記錄。（圖／翻攝自廖老大）

▲廖老大誓言有把握破記錄。（圖／翻攝自廖老大）

開戰大陸抖音網紅杰尼龜「HG杰爺」，廖老大自費改裝一輛進口奧迪TT RS決定高下，並取名「打龜號」，也邀請長年征戰國內外大賽的南霸天、D2賽車手郭國信擔任測試車手，先前測出時速0-100僅花2.16秒好成績。原本廖老大預計明天（30日）在麗寶賽車場進行時速0-400實速，但今天傳出變數。

記者詢問麗寶賽車場，麗寶表示，一切以廖老大說法為主。但強調任何競速活動都必須在安全的前提下進行，麗寶國際賽車場對於所有有意承辦相關活動的單位，只要符合安全及使用規範的條件下，皆採開放及歡迎態度，唯「D2琦玉集團接洽過程，至今從未提出執行計畫及安全規範。」

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