「復興號」功成身退！明日花蓮開出最末班車　紀念套票被秒殺

▲台鐵花蓮站28日一早就有民衆排隊購買紀念套票。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

配合EMU 3000新車投入營運，台鐵局復興號列車將走入歷史，3月29日第605次列車，從花蓮06:05開09:56到樹林的列車將成為末班「復興號」，正式除役退出班表。



台鐵3月28日上午9時在台北站及花蓮站發行復興號末班車紀念套票，每套150元，內含花蓮至新城復興特快名片式車票1張，車票背面劃有末班車座位號碼，花蓮站並由林德香站長為購買紀念套票的旅客現場簽名留念，民眾一早就在台北及花蓮站排隊，瞬間秒殺，買到的幸運乘客都說要珍惜這歷史的文物。台鐵也為末班「復興號」設計了專屬的車頭牌，供大眾拍照留念，紀念最後運行。





台鐵局自1981年3月1日推出冷氣對號的「復興號」快車，初期曾附掛在莒光號列車上成為莒興號，車廂數量充裕後，混合編組才被取消，復興號外觀則一直維持現行的白色與藍色塗裝。

▲花蓮站長林德香為民衆在紀念套票上簽名留念。



3月29日上午9點30分台鐵局局長杜微率運務處處長劉雙火、台北站站長胡詠芝等人至台北站月台歡送605次，並致贈局長親筆簽名的紀念套票給乘務人員以資紀念，共同見證「復興號」除役歷史性的一刻，也象徵台鐵正式啓動簡化車種的運作。

來

▲民眾開心秀出搶購到的紀念套票。

杜微局長表示，台鐵未來將朝簡化車種方向推進，全局只有城際列車、區間列車及觀光車隊，以提升車輛維修、票務、及對不同層次旅客的服務。配合新車投入，台鐵在公司化前就要達成既定的車種簡化階段性目標，今年內陸續汰除折疊門莒光號、舊式DMU柴聯自強號等車款。