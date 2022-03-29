林昀儒鄭怡靜奪冠國旗風波　外交部：世界桌聯道歉助長霸凌行為

▲林昀儒、鄭怡靜卡達站奪冠 。（圖／翻攝自qatartabletennis IG）

記者呂晏慈／台北報導

混雙排名高居世界第1位的林昀儒／鄭怡靜上週在WTT挑戰賽卡達站決賽奪冠，沒想到中國桌協以卡達桌協PO出我國國旗加油為由表達抗議，WTT世界桌聯因此道歉「使用了錯誤的中華台北旗幟」。對此，外交部發言人歐江安29日批評，中方不當施壓只會增加負面形象，主辦單位向中方道歉也只會讓霸凌者食髓知味，助長政治壓迫行為。

歐江安今天上午在外交部例行記者會答覆媒體提問表示，外交部有注意到相關發展，對於我國選手在國際比賽上為國爭光表達肯定、深感驕傲，但是對於事後有中國乒乓球協會不當施壓世界桌球職業聯盟、卡達桌協，外交部表達高度遺憾，並且予以嚴正譴責。

歐江安表示，外交部將持續協助我國國家代表隊選手享有平等參賽權利，積極維護我國國家尊嚴，同時呼籲國際奧會相關系列的體育賽事，應該恪守國際奧委會憲章的精神，不要讓政治力量影響體育競賽，「我方也是單獨參與（比賽）的，我們並不是其他國家的一部分」，主辦單位向中方道歉的行徑，只會讓霸凌者食髓知味，也會更加助長政治壓迫的行為。

歐江安重申，中華民國台灣是主權國家，中華人民共和國從來沒有一天統治過台灣，兩岸互不隸屬是一個客觀的事實，不會因為中方片面主張而有所改變，中方此舉只會徒增台灣人民的反感，並增加國際社會上的負面形象。