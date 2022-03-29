美智庫報告揭陸打壓台灣　外交部：譴責中國錯誤引用聯大決議

▲外交部發言人歐江安。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」報告提及中國打壓我方參與聯合國事務及中國在國際組織安排人事深化影響力，外交部發言人歐江安29日在例行記者會答覆媒體提問重申，對於中國政府不斷錯誤引用聯大決議，全面性阻礙台灣人民參與國際組織的行徑，外交部予以嚴厲譴責。

歐江安表示，參與聯合國體系是我國政府的長期政策，也是我國人民的殷切期盼，台灣一向秉持「專業、務實、有貢獻」的原則推動有意義參與聯合國體系，遺憾的是，中華人民共和國長期施壓聯合國及其專門機構錯誤援引並不當擴大解釋聯大第2758號決議，峻拒我國人進入聯合國場域參訪、參加會議活動，並剝奪我國媒體採訪聯合國活動的權利，對於中國政府不斷錯誤引用聯大決議，全面性阻礙台灣人民參與國際組織的行徑，外交部予以嚴厲譴責。

歐江安指出，中國藉由謀取國際組織高階職位，遂行其政治利益，企圖掌控多邊議程設定及國際規範制定，侵蝕全球治理架構；中方野心與濫權已受到國際社會的高度關切，台灣位在全球對抗威權擴張的最前線，將持續與理念相近夥伴國家合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，聯合國一再強調，後疫情時代需要全球所有利益攸關者共同合作面對挑戰，而台灣有能力、更有意願為全球疫後復甦及落實永續發展貢獻心力。

歐江安表示，拜登政府上任以來，已多次強調美國對台承諾「堅若磐石」，並持續展現對台灣國際參與的強勁支持；美方並關切中國對台灣及全球自由民主國家所構成的軍事、政治與經濟威脅。

歐江安舉例，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）去年發表「支持台灣參與聯合國體系」（Supporting Taiwan’s Participation in the UN System）的聲明，支持台灣有意義參與聯合國體系，強調台灣的參與「不是政治議題、而是務實議題」，鼓勵所有國家加入美國行列支持台灣，外交部感謝國際社會對台灣推動參與聯合國體系的支持與協助，也呼籲聯合國正視台灣人民參與聯合國體系的合理訴求，接納台灣有意義參與聯合國及其專門機構，切勿一再屈從中方政治壓力，將台灣排拒在外。