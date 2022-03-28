救護訓練身歷其境　台南市救護品管教育中心受贈高級心臟救命術訓練假人

▲南寶樹脂化學公司董事長吳政賢，捐贈台南市消防局，市價90餘萬元高級心臟救命術訓練假人1組，由救護科謝榮仁科長及第三大隊代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南寶樹脂化學公司董事長吳政賢，秉持著取之於社會、用之於社會的回饋精神，捐贈台南市消防局，市價90餘萬元高級心臟救命術訓練假人1組，28日上午10時於消防局救護品管教育中心，由救護科謝榮仁科長及第三大隊代表受贈。

黃偉哲市長自從上任後一直關注如何提升到院前緊急救護品質，於台南市消防局籌劃2年，耗資新台幣710萬，於原第三大隊舊隊部1、2樓建置台南市第一座救護品管教育中心。消防局整合各項軟、硬體設備，透過影像、音效及特效打造一個擬真的模擬空間，並且利用高解析度攝影機，搭配生理監護儀，讓所有空間都能成為訓練場地。

台南市消防局救護品管教育中心，透過高倍數的攝影機及65吋電視，可呈現清晰且即時的畫面，讓訓練學員的視覺及聽覺彷彿來到真正的救護現場；此時再配合高級心臟救命術訓練假人(MegaCode Kelly Advanced)，可模擬各項緊急救護案件之情境，調整訓練假人(患者)之脈搏﹑瞳孔﹑語音發聲﹑心音﹑肺音及腸音，使學員判斷患者症狀，並依相對應症狀可執行氣管插管﹑心電圖監視﹑去顫電擊﹑體外節律﹑血壓量測﹑靜脈注射﹑滴定輸液﹑肌肉注射及動脈注射等緊急救護處置，可使受訓學員從視覺﹑聽覺甚至觸覺，都模擬實際緊急救護之情境，讓救護教官們觀察操作人員的臨場反應，進而發現缺失、針對不足的地方加強訓練，達到提升救護品質的目的。

消防局局長李明峯表示，感謝南寶樹脂化學工廠公司慷慨解囊，捐贈高級心臟救命術訓練假人(MegaCode Kelly Advanced)1組配合救護品管教育中心高倍數的攝影機及65吋電視，使緊急救護教育訓練更加貼近實際出勤之狀況，以期提升台南市緊急救護品質，消防局不只給予市民最佳的緊急救護服務品質，也同時關注市民的安危。