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炒股慘虧近90億！雲南白藥淨利腰斬「20多年來最慘烈財報」

▲▼中國大陸雲南白藥。（圖／CFP）

▲大陸雲南白藥。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸雲南白藥集團近日發表2021年全年財報，其中歸母公司淨利潤28.04億元（約126.76億元），大減49.17%，為雲南白藥20多年來首次出現淨利下滑。從財報中可以發現，雲南白藥的虧損很大一部分來自證券投資失利，金額高達19.29億元（約87.21億元）。

雲南白藥1993年成為雲南首家上市公司，根據陸媒報導，雲南白藥上一次出現歸母淨利潤下滑是在1995年，降幅在26%左右，這也意味著，此次是雲南白藥20多年首次出現歸母淨利潤下滑。

雲南白藥淨利大減的主要原因是證券投資失利，雲南白藥在財報中指出，本期受金融資產投資收益及公允價值變動收益的影響，導致淨利潤低於經營活動產生的現金淨流量，損失高達19.29億元。

進一步檢視更可發現，雲南白藥證券投資情況涉及境內外股票和債券型，9支境內外股票有6支報告內帶來虧損，涉及騰訊控股（00700）、小米集團（01810）、恆瑞醫藥（600276）等熱門股，其中小米集團報告期虧損超14億元，帶來的虧損最大；恆瑞醫藥帶來超2億元虧損、騰訊控股帶來超1億元虧損，伊利股份（600887）帶來超3620萬元虧損。

雲南白藥還在年報中強調，目前公司正在逐步減倉，不再繼續增持。

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