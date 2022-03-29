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台男動漫宅烏克蘭參戰！自曝18歲就想上戰場　沒買回台機票

Cam與我們在波蘭首都華沙見面，受訪完就直奔波烏邊界的徵兵站。圖為Cam在華沙一處反戰標語前。

▲Cam與我們在波蘭首都華沙見面，受訪完就直奔波烏邊界的徵兵站。圖為Cam在華沙一處反戰標語前。

圖文／鏡週刊

烏俄戰爭開打超過一個月，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）3月7日表示，全球約二萬名志願軍已抵達烏國，協助對抗俄軍。據了解，包含台灣志願者及志願軍在內，目前至少有6名台人在烏克蘭。本刊赴波蘭，在靠近波烏邊境處訪談台灣人Cam與姚冠均。二人受訪後入境烏克蘭，目前已與烏軍會合，所在城市皆遭俄軍轟炸，常日進出防空洞，並開始各自的戰地任務。

他們為何離開台灣，選擇戰場？若台灣人有意成為烏克蘭志願軍，可能遇上哪些風險？無實際戰鬥經驗者，極可能遭遇何種程度的挫敗？烏克蘭國際志願軍為何不受《戰爭法》、《和平法》保障？志願軍若傷殘、遭遇不測，烏克蘭政府有義務賠償或撫卹嗎？我們訪談數名軍事專家，他們一致表示憂心：若台灣人貿然進烏克蘭戰區，恐如淡水魚被丟進海裡，面臨極度危險且缺乏保障的險境。

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Cam：你是士兵，不是殺戮機器

這不是Cam第一次嚮往戰場。「更早之前，敘利亞內戰，我就想參加，但那時不知怎麼報名。」敘利亞內戰爆發時，Cam年僅18歲。

中國夢醒 死宅瞞親參軍

「我搭土耳其航空來。航程很久，在飛機上睡得很好。」如今27歲的他一身迷彩，我們約在波蘭首都華沙碰面，他下飛機後轉搭夜車而來，準備赴邊境徵兵站。他精神確實不錯，「（烏克蘭）招募時有各種訊息，我看到一個訊息是可以找烏克蘭大使館，我想，波蘭就在烏克蘭旁邊，可以直接從那邊填資料、報名志願者。」Cam又說，完成報名後，會收到烏克蘭政府email寄來的邀請函，憑著邀請函就能一路通行。

烏克蘭總統倫澤斯基向全球廣徵志願者，圖為今年3月初，4名來自英國的國際志願軍在烏克蘭西邊的利沃夫車站，他們正要前往烏東前線。（達志影像）

▲烏克蘭總統倫澤斯基向全球廣徵志願者，圖為今年3月初，4名來自英國的國際志願軍在烏克蘭西邊的利沃夫車站，他們正要前往烏東前線。（達志影像）

我請他讓我看一眼邀請函，他打開筆電，發現沒電了，想充電，卻發現買錯了轉接頭。折騰了一會兒，終於開機，他給我們看邀請函，郵件沒主旨，寄件人是「Ukarianian Volunteers」，信裡全是波蘭文，信中「外籍兵團」與「外籍志願者」等字眼交錯使用，請志願者自行前往烏克蘭邊界指定的報到地點，信中附上Google Maps的連結。他的筆電桌布是兩個動漫角色，「對啦，」他自嘲，「我就是個死宅。」

談起參軍動機，他談了不只一次「自由主義」，「我是這個自由世界的一分子，看著其他的國家沒了，會不會有一天，連自己的國家都沒了？」他談了不只一次俄中聯盟，「俄羅斯和中國共產黨穿同一條褲子，如果歐洲有國家被吞掉，那亞洲會不會有事？」

自備軍品　沒買回台機票

Cam說，公司沒人知道他要赴戰場，現實世界中，他自稱幾乎沒朋友，也與家人失聯七年以上，原因不願詳談，「就是有衝突，跟家裡完全斷掉了。」周遭有多少人明確知道你要去烏克蘭？「就群組裡的一些人。」他長期在網路上追蹤Vtuber（虛擬直播主），某個他活躍的群組裡，人數多達千人，「我有在群組裡說，可能要去烏克蘭。網路上的人不知道我真實身分。」網友回應如何？他說很普通，「還好，就有人喊加油。（出發之前）我就上去講一下，說我要去（烏克蘭）啦。」

出發前緊張嗎？「也不能說沒有，想通之後就平常心。」Cam說，沒有親自到戰場，不知要面對什麼環境，「看影片和實際感受，是不一樣的，就跟打靶一樣道理。網路上看人打靶和第一次摸槍，那種親臨感，是完全不一樣的感受。」他回憶第一次摸到槍是高二，「T65K2（突擊步槍），打的時候很緊張，打完之後很空虛。」談談你之前的打靶成績？「大家打靶的時候，教官都校正過，基本滿靶。下部隊之後校正要自己調，又不一樣。」

對一般人而言，親赴戰場是重大決定，Cam思考半天就決定辭職、準備出發，「本來想說，如果死了或被俘虜，會怎樣？後來覺得，去就行了…想再多都沒有用。就算為了自由世界、這個體制貢獻一份心力。」


【點擊看完整全文】

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