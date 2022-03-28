文大生殺人後還悠閒喝咖啡　因1件事從無期改關15年

▲麥男犯案後躲到隔壁公寓頂樓，最後仍遭警方逮捕。



圖文／鏡週刊

狠心殺害房東的香港籍學生，雖然每月都會按時收到父母匯的生活費、房租及學費，但他因沉迷夜店、改裝機車，將錢花用殆盡，最後不但因沒錢繳學費遭退學，還因遲繳房租，憤而殺害前來催租的房東，其父母獲知消息非常痛心，為了救子，仍籌500萬元替兒子與被害家屬和解，讓兒子刑期從無期徒刑減為15年。

警方調查，案發當天，房東為了催討房租，早兒子一步先騎車到現場，麥家祺一看到房東就開口抱怨，指房東的催討行為已影響生活作息，房東反嗆：「我把房子租給你，你不尊重我，講話態度還這麼差！」雙方爆發激烈口角。

麥家祺因新仇舊恨，萌生殺機，出拳猛毆房東臉部，房東不敵躲到廁所，麥又拿起啞鈴，不斷朝房東的頭部猛砸，房東倒地不起，麥怕他起身回擊，再持水果刀朝房東的頭、頸、胸口猛刺，導致房東當場死亡。行凶後，麥搜刮死者身上財物，用床單包裹屍體，再套上大型塑膠袋，拖到房門外的走廊棄置，再回房換下沾血衣褲、清理屋內血跡。

▼麥男殺人後，還出門買膠帶、喝咖啡，冷血行徑被監視器拍下。



警方調閱周邊監視器，發現麥家祺犯案之後，先出門買膠帶，還到便利超商買咖啡，並一度向攤商借手推車，想將屍體運到山邊丟棄，但是因為住處附近太過熱鬧，而且搬不動屍體，最後才決定用膠帶層層封住塑膠袋口，隨即逃逸。

麥家祺在香港的父母得知兒子犯下重罪，急忙搭機來台，他們告訴警方，兒子因考不上香港的大學，才到台灣求學，家中經濟狀況還行，每個月都會匯房租及生活費給他，沒想到兒子卻將錢花在泡夜店、網咖及改裝機車，連註冊費都沒錢付。

▼麥男將沾血衣褲及死者的鞋子、皮夾裝進塑膠袋，拿出門丟棄。



全案一審時，麥家祺在庭上痛哭認錯，但堅稱殺人是意外，不是預謀，也願意向死者家屬道歉，但遭拒絕；麥的律師則主張，麥的智力屬於中下範圍，且犯案後主動打110報案，算是自首，希望獲得減刑。

不過，法院請專家替麥家祺進行鑑定，確認他犯案時並無心智缺陷或辨識能力降低的狀況，不適用減刑條例，且麥雖打電話報案，但當時警方曾問他是否認識死者，麥卻說不確定，沒承認自己犯案，不符合自首要件，因此將他判處無期徒刑。

全案進入二審，麥家祺透過父母賠償死者家屬500萬元，法官考量他與死者家屬達成和解，又沒有前科，最後改判有期徒刑15年，最高法院也同意二審的見解，全案定讞，也讓這起命案劃下句點。