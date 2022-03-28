腦麻考生用餐「禁止家長陪同」　作家見驚世奇觀嘆：受盡師生冷眼

文／鏡週刊



昨（26日）是111學年度身心障礙學生升學大專院校甄試，而升大學和四技二專身心障礙學生報名腦性麻痺組的都在國北教考試。作家仙女老師余懷瑾就在臉書指出，除了休息空間不夠，下雨天家長淋雨站在外頭；到了中午11時20分用餐時間，試務人員卻說因防疫規定，家長不得陪同這些需要協助的孩子用餐，種種情況讓她直言，「這些服務的學生和老師們的冷眼，體現的是國北教的教育啊！這樣的話，再多場的特教研習也只是消化預算罷了。」

余懷瑾在粉專發文表示，昨日升大學和四技二專身心障礙學生報名腦性麻痺組的都在國北教考試。她也進一步解釋，腦性麻痺簡稱C.P，是以肢體運動功能障礙為主的多重性障礙，除了運動機能障礙，也可能有視覺、聽覺、語言溝通及智能與學習發展上的多重障礙。

昨日也是她有史以來看過最多腦麻孩子的一次，陣容龐大，障礙程度各有不同。而每個孩子都能有一位家長陪考。不過到了考場她卻發現休息空間嚴重不足，「行動不便已經夠辛苦了，天雨路滑，休息空間不夠。室內許多家長是站著的，甚至站在戶外，避免室內人多群聚」。

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到了11時20分用餐時間，余懷瑾詢問試務人員家長是否能陪同孩子用餐，但對方回應因防疫關係只能考生一個人在教室裡用餐，家長不能陪同。但反觀休息室裡全都是人，這讓她百思不得其解，「怎麼沒有因為防疫多開幾間教室，分散家長，只有一間休息室如何防疫？外面在下雨。」沒想到對方卻回應，「這是家長要自主保持社交距離」，也難怪會有家長站在外頭淋雨。

余懷瑾向對方強調，這些孩子子吃飯需要家長協助，但試務人員卻說害怕家長陪同會不小心坐到其他同學位置，她表示自己可以站著，但對方卻拿出簡章表示「這是規定」，但當她細看後，發簡章上根本沒有這條規定，「你念的跟沒念的，都沒有提到考生家長不能陪同考生在教室內用餐啊！」

最後，她帶著孩子坐在休息區，「安安手功能不好，萬一自己拿便當盒肯定灑得一地，我們擔心工作人員辛苦，所以由爸爸一口一口的餵她吃飯。」但她說，孩子畢竟已經18歲了，在眾人面前還被家長餵食，「自己也覺得尷尬，沒有面子。」

另外，還有特地從馬祖過來考試的孩子，余懷瑾說，他們沒有其他考場可以選擇，只能來國北教考試，住宿費，機票都是自己出。來到台北再租借電動輪椅，又是一筆費用。 「辛辛苦苦來考試，以為台北的學校會比離島好多了，想不到，午餐吃個飯，這麼的克難，手抖到不行。」

一連串的事情，讓她不禁想問，「國北教很缺桌子和椅子嗎？」而對方的態度也讓她感嘆，「畢竟升學考試只有一次，我跟孩子們辛苦也就罷了。我擔心的是這些服務的學生和老師們的冷眼，體現的是國北教的教育啊！這樣的話，再多場的特教研習也只是消化預算罷了。」經過此次事件，余懷瑾也呼籲，這次考場有來自宜蘭和馬祖的考生，希望能讓他們就近在所居住的縣市考試。



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