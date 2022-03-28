房內呻吟撞擊聲！他以為男大生在親熱　後來才知爸催租慘死

▲麥男抱怨套房很小、租金太貴，經常拖延繳租。



圖文／鏡週刊

單純的學生出租套房竟成命案現場！一名港籍學生經常遲繳房租，又不滿房東頻繁催租，連他跟女友親熱時也曾接到催租電話，竟藉故將房東約至套房，持啞鈴猛毆房東頭部致死，房東的兒子當時陰錯陽差在套房門口，聽見房內傳來撞擊聲及呻吟，以為誤擾房客了親密行為，事後才得知恐是父親遭毆打聲音，錯失救援機會。

遇害房東的兒子獲報趕抵現場，他向警方表示，父親早上接到麥家祺多通電話，對方說冷氣有問題，催促父親過去修理，父親出門前請他前往查看，但他抵達現場，到麥的房門口敲門，麥都沒有回應，後來，他隱約聽見房內傳出幾聲「砰砰」的敲擊聲，還有微弱的呻吟聲，以為麥跟女友在親熱，他不好意思打擾，於是離開。

種種線索都指向租客麥家祺涉有重嫌，但他行蹤成謎，不知去向，警方詢問文化大學校方後意外得知，麥早在案發前2年，就因未繳註冊費，遭註銷學籍，之前的同學也沒人知道他的下落，警方研判，麥在台沒有親人，也與同學疏離，應該沒有地方可以躲藏。

不知情的麥男女友見警方積極詢問男友下落，一頭霧水，警方順勢請她打電話給麥，詢問他的所在地點，並且告知他可以回房，這才得知麥一直躲在隔壁公寓的頂樓，隨即派人將他帶回，麥到案後，矢口否認犯案，甚至還理直氣壯地說：「這棟樓住這麼多人，怎麼說是我做的？」

警方出示報案電話、沾血衣褲子等證據，麥家祺依舊打死不認，甚至嗆聲：「如果你們不信，可以到我的套房查看。」警方求之不得，進入套房仔細搜索，發現牆面、地板及浴室都有擦拭過的痕跡，還在床上找到一個10磅重的啞鈴，桌上發現一把水果刀，兩者都有血跡反應，麥見無法狡辯，終於坦承犯案。

▼警方在麥男房內起出10磅重的啞鈴，並在啞鈴上採得房東血跡。



麥家祺供稱，他來台就讀文化大學，一直承租林姓房東的套房，就算後來因故休學，仍住在該處，但他無力繳交一學期5萬元的房租，最後與房東約定每月給付1萬元，但他工作不順，常常遲繳房租，房東不時打電話催討，就連他跟女友在房內親熱時，都曾因此被打斷，他早就懷恨在心。