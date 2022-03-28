房東催租成袋屍　文化男大生拿啞鈴砸死：打斷我和女友親熱

▲死者遭殺害後，被凶手裝進塑膠袋，棄屍在套房的走廊上。



圖文／鏡週刊

7年多前，台北市文化大學附近的出租套房發生袋屍命案，麥姓香港籍男大生不滿房東催繳房租，竟持啞鈴重擊房東頭部，最後用刀刺死對方，並將死者裝進塑膠袋、棄屍走廊，再打電話報警說看到屍體。警方過濾房客名單，發現報案電話就是麥的手機，但回撥卻沒人接，麥的女友也到現場了解狀況，懷疑麥涉有重嫌，最後透過其女友得知他躲在隔壁公寓頂樓，順利將他逮捕到案。

2014年12月2日下午2點多，警方接獲報案電話指稱在文化大學的出租套房走廊，有一個大型黑色塑膠袋疑似裝有屍體，警方獲報到場，割開袋口，立刻看見床單下露出染血的腳趾，調查後確認，死者是在此擁10間出租套房的70歲林姓房東。

時任北市士林警分局偵查隊長的陳烈誠回憶，案發公寓的長廊兩側都是出租套房，公寓內只有樓梯轉角設有監視器，調閱畫面發現當天中午有一名可疑男子，提著一袋黑色塑膠袋上樓，礙於監視器角度，無法確認男子的身分。

陳烈誠告訴本刊，警方上樓查看，果真發現小型黑色塑膠袋被丟棄在樓梯間，袋裡裝著沾血衣褲、死者的皮夾和鞋子，因血衣褲的尺寸與死者不符，警方懷疑應是凶手犯案後丟棄。為了緝凶，警方兵分多路，聯繫房東家屬及文化大學校方，確認承租套房的學生名單，並致電報案人詢問發現大型黑色塑膠袋的細節。

警方直覺有異，比對租屋名單，確認女子的男友是住205室的22歲香港籍學生麥家祺，而屍體就被棄置在該房對面，且報案人用的正是麥的手機。

▼麥男將沾血衣褲及死者的鞋子、皮夾裝進塑膠袋，拿出門丟棄。



不久，死者兒子也趕抵現場，他向警方表示，父親早上接到麥家祺多通電話，對方說冷氣有問題，催促父親修理，父親本請他前往查看，但他抵達麥的房門口敲門，都未獲回應，他隱約聽見房內傳出幾聲敲擊聲及微弱呻吟，以為麥跟女友在親熱，他不好意思打擾，於是離開。

種種線索都指向麥家祺涉有重嫌，但他不知去向，警方詢問文大校方後意外得知，麥早在案發前2年，就因未繳註冊費遭註銷學籍，警方研判，麥在台沒有親人，也與同學疏離，應無處躲藏。

▼麥男來台就讀文化大學一年，因為未繳註冊費而被註銷學籍。



麥男女友見警方積極詢問男友下落，一頭霧水，警方順勢請她打電話給麥，詢問他的所在地點，並告知他可以回房，這才得知麥一直躲在隔壁公寓的頂樓，隨即派人將他帶回，麥到案後，矢口否認犯案，甚至還理直氣壯地說：「這棟樓住這麼多人，怎麼說是我做的？」

警方出示相關證據，麥家祺仍打死不認，甚至嗆：「若你們不信，可以到我的套房查看。」警方求之不得，進入套房仔細搜索，發現牆面、地板及浴室都有擦拭過的痕跡，還在床上找到一個10磅重的啞鈴，桌上發現一把水果刀，兩者都有血跡反應，麥才坦承犯案。

▼警方在麥男房內起出10磅重的啞鈴，並在啞鈴上採得房東血跡。



麥家祺供稱，他來台就讀文化大學就承租林姓房東的套房，因故休學後仍住在該處，但他無力繳交一學期5萬元房租，最後與房東約定每月給付1萬元，但他工作不順，常常遲繳，房東不時打電話催討，就連他跟女友在房內親熱時，都曾因此被打斷，他早就懷恨在心。

案發當天，房東為了催租，早兒子一步先到現場，麥家祺一看到房東就抱怨催租影響生活作息，房東反批他講話態度差，雙方爆發激烈口角。麥因新仇舊恨，萌生殺機，出拳猛毆房東，房東躲到廁所，麥又拿起啞鈴朝房東的頭部猛砸，麥怕他起身回擊，再持水果刀朝房東身上猛刺。

行凶後，麥搜刮死者身上財物，用床單包裹屍體，再套上大型塑膠袋，拖到房門外的走廊棄置，再回房換下沾血衣褲、清理屋內血跡。他接著出門買膠帶、買咖啡，一度向攤商借手推車，想將屍體運到山邊丟棄，最後用膠帶層層封住塑膠袋口，隨即逃逸。

麥家祺在香港的父母得知兒子犯下重罪，急忙搭機來台，他們稱，兒子因考不上香港的大學，才到台灣求學，每個月都會匯房租及生活費給他，沒想到兒子卻將錢花在泡夜店、網咖及改裝機車，連註冊費都沒錢付。

全案一審時，麥家祺雖認錯，但堅稱殺人非預謀，麥的律師則主張，麥的智力屬於中下範圍，且犯案後主動打110報案，算是自首，希望獲得減刑，但法院經鑑定後，確認他犯案時並無心智缺陷或辨識能力降低，不適用減刑，且麥雖打電話報案，但沒承認自己犯案，不符合自首要件，因此將他判處無期徒刑。

全案進入二審，麥家祺透過父母賠償死者家屬500萬元，法官考量他與死者家屬達成和解，又沒有前科，最後改判有期徒刑15年，全案定讞。