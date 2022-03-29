公公要求孕媳「生完必須離職」！在家務農顧老小　網：同意就慘了

▲預產期要來了，公公突要求「生完必須離職」，回家顧老小幫務農。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在臉書社團表示，她最近正在準備生產，公公卻要她做完月子後，離職回去照顧老小，打理家裡並偶爾上山幫忙採收農作，但她卻不想離開現在的工作，而且萬一收成不好或休耕時，不就沒有收入只能被關在家裡。貼文一出立刻引起網友熱議，多數人都勸原PO「千萬不要離職！」

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，她婚前買的房子日前交屋了，最近也在準備生產，不料公公卻要她做完月子後，離職回去照顧老小、打理家裡並偶爾上山幫忙採收農作，「但我不想離開現在的工作，小孩我可以送托嬰，不影響收入，小孩也不會沒人帶」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她最後說，「我不希望把雞蛋放在同一個籃子裡，如果我辭職後，萬一收成不好或休耕的時候呢，我就是沒有收入沒有獎金，還要被關在家打掃家裡煮飯顧老小」。

貼文一出立刻引發網友熱議，多數人都說「千萬不要離職，女人還是要有自己的工作事業，不然之後會很慘」、「把你當免錢女傭很可怕」、「一定要保有自己的工作，不然以後你伸手要錢，還會被嫌棄」、「傳統男人買房賺錢的責任，妳有扛，傳統女人照顧老小的責任，也要妳扛，妳要這男人做什麼」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完