最懷念的麥當勞餐點？　鄉民激推「1神飲」：真的會點爆

▲麥當勞示意圖。（圖／資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

速食龍頭「麥當勞」是不少民眾用餐的好去處，日前經典餐點板烤雞腿堡、烤汁豬排堡回歸開賣，更掀起不少老饕的熱烈討論。然而，有網友就好奇詢問眾人「大家心目中最想找回的麥當勞商品是什麼？」貼文曝光後，立刻引起全場點名「1飲品」，期待該餐點能強勢回歸。

有一名網友27日在批踢踢WomanTalk上發文表示，最近麥當勞板烤雞腿堡復刻回歸，我家旁邊的麥當勞難得在吃飯時間塞爆，大概是3台自助點餐機前面各3人再加上櫃檯排5個那種，不過，他也好奇詢問眾人，「大家心目中最想找回的麥當勞商品是什麼呢？」

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貼文曝光後，引起網友紛紛點名自己的心頭好，「照燒豬肉堡，永遠的美好回憶」、「絕對是焦糖冰奶茶，全世界最好喝的奶茶」、「照燒豬肉+1，麥當勞最好吃漢堡，沒有之一」、「巧克力聖代，夠甜壓力大時吃一杯真的爽」、「雙層四盎司，肉吃的有夠滿足」、「不准送走我的麥香魚」、「把1+1的雙牛堡還來」、「還我10元蛋捲冰淇淋」。

▲麥當勞奶昔，獲得最多網友點名！（圖／翻攝自PTT）

其中，綜合所有留言，麥當勞經典商品「奶昔」獲得最多網友推薦，「還我奶昔」、「奶昔沒有之一」、「絕對是奶昔啦，真的會吃爆」、「我麥當勞人生第一項吃的，就是奶昔」、「奶昔拜託」、「奶昔！超懷念」。

事實上，麥當勞的奶昔自1984年起就開始販賣，有「香草、草莓、巧克力」三種不同口味，不過後來因銷售量不如預期，加上製作奶昔的設備老舊，維修困難，所以自2016年11月全面下架，不過海外國家仍繼續販賣。