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快訊／柯文哲自爆「6月赴新加坡考察」　推動北市雙語、智慧教育

▲▼台北市長柯文哲。（圖／翻攝自廣播節目「夜光家族」）

▲台北市長柯文哲。（圖／翻攝自廣播節目「夜光家族」直播）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲任內幾乎每年都會出國參訪，但自新冠肺炎疫情爆發後，就再也沒安排出國訪問，先前曾傳出2022年3月要訪美國，但也因此取消。柯文哲28日自爆，已經向北市教育局下令，6月要去新加坡考察；據了解，倘若疫情穩定的話，柯文哲可望親自參與該考察團。

柯文哲28日晚間接受廣播節目「夜光家族」專訪，當與主持人光禹談及烏克蘭議題時，柯文哲突然表示，其實台灣不錯，但如果跟新加坡一樣，台灣會做得更好，新加坡GDP超過4萬，而台灣才3萬多，新加坡在各方面表現都比台灣好。

柯文哲指出，自己最近才下令，要準備6月去新加坡的考察團，考察內容為智慧教育跟雙語教育，因為台北市雙語教育是抄新加坡的，到今年9月左右，北市有79間學校是雙語學校，但要變成全面雙語則需要時間。

柯文哲說，自己過去曾去新加坡拜訪過內閣，對方當時坦言，如果台灣要走向國際化，就得推雙語教育，所以他從2016年開始推行，2017年正式上線，並逐步慢慢增加，包括培養老師、編列教材。

關於柯文哲稱6月去新加坡考察團，據了解，目前初步擬定會參與考察的人員為教育局，但倘若疫情穩定的話，柯文哲也將一同赴新加坡考察。

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