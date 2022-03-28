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社會 社會焦點 保障人權

遭騙婚淪小三！討豪宅連兩敗　美女設計師：感覺像白嫖的擋箭牌

▲▼ 。（圖／資料照）

▲廖瑩怡拿下2003年米蘭時尚奢華品牌Ermeligildo Zegna品牌重塑獎冠軍，也是世界華人首位米蘭時尚首獎得主。 （圖／資料照）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

從醫師轉行設計師，曾獲選十大傑出青年之一的廖瑩怡向法院訴請前男友履行贈與豪宅契約，法官以前男友已婚「婚外情侵害廖妻配偶權是不道德的行為」為由，一審判她敗訴；廖女不服判決提起上訴，但合議庭仍認廖女的舉證，不足以證明富商有贈與豪宅之意，二審駁回上訴。廖女向《東森新媒體ETtoday》表示，對結果相當失望，二審判決結果感覺成為白嫖的擋箭牌，會再上訴。

判決書指出，廖女主張，2012年間友人介紹前男友廖姓富商給她認識，廖男展開熱烈追求，2014年2月14日情人節，承諾贈送七期一棟2000萬豪宅給她，每月並給付10萬元生活費；同年3月19日廖男履行承諾，開始匯10萬元給廖女，雙方並於同年月31日在峇里島舉行結婚儀式。此時她未知廖男已是結婚身分。

廖女向法官表示，2人先後同居6年，但廖男自2015年1月就沒再給生活費，2017年6月間廖男以2210萬元買下豪宅，雙方同意產權先登記廖男名下，廖男也將房地權狀正本、買賣交易文件、鑰匙都交給她，她從同年11月間遷入居住，但到了2021年3月間，雙方感情生變，廖男要求她搬離豪宅。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲廖瑩怡提供與前男友在峇里島舉行婚禮儀式照片。（圖／資料照）

廖女去年提告，向法院引用民法規定，主張廖男是為了履行道德上義務，才承諾送她房子，贈與人不得隨意撤銷贈與，訴請廖男履行當年的贈與契約；廖男則否認有贈屋承諾。一審法官審理後，認廖女提不出足夠證據證明廖男曾承諾贈與房子，且「婚外情侵害廖妻配偶權是不道德的行為」，判廖女敗訴。

廖女於二審再提出存摺明細、雙方同遊峇厘島照片、飯店賀卡、房地買賣契約書、所有權狀影本、雙方Line通訊對話照片、房屋裝修照片等，證明雙方確已交往多時，並曾相約出國同遊多次；但合議庭認為，這些證據只能證明雙方曾經交往、共同出遊、廖女確實居住在該棟豪宅，但無法作為廖男承諾贈與豪宅的依據，駁回廖女上訴。

▲▼ 。（圖／截取自Google Maps）

▲廖瑩怡曾與前男友一同居住在市政路上的豪宅多年。（圖／截取自Google Maps）

廖女向《東森新媒體ETtoday》表示還會上訴，但還會再跟律師討論。她不滿地說，明明對方有婚約，卻沒說實話、要贈豪宅也沒做到，二審判決結果感覺成為白嫖的擋箭牌，「我們相信對方卻遭欺騙，對結果相當失望！」

廖瑩怡原是台中榮總醫師，但從醫兩年後轉行征戰設計業，2003年米蘭時尚奢華品牌Ermeligildo Zegna品牌重塑獎冠軍，也是世界華人首位米蘭時尚首獎得主；也曾在2006年MIT Media Lab(美國麻省理工學院媒體實驗室)擔任Night Market work shop 講師；2007年曾任金馬獎配樂大師林強於瑞士日內瓦國際影音展「數位花園」藝術指導，現職為瑩米蘭國際股份有限公司董事長。

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