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夫妻「仙人跳」鉤男大生！他褲子脫一半　口袋只900元下場超慘

▲桃園市楊姓男子找來兒子女友設計仙人跳詐財，卻帶至摩鐵砧性侵得逞挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲簡姓夫妻利用仙人跳詐財。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一對簡姓夫妻需錢孔急，竟聯手設計「仙人跳」，由簡妻透過手機交友的方式，詐騙兩名純情男子，其中一名男大生因為沒錢，還被夫妻的胡姓友人誤以為簡妻被性侵，氣得追打男大生，法院審理後，簡姓夫妻被依恐嚇取財罪各判1年2月、1年徒刑，而胡男則因為已經賠償被害者，獲判徒刑6個月，得易科罰金，緩刑2年。可上訴。

判決書指出，簡姓夫妻因缺錢花用，兩人商議後決定「仙人跳」，先由簡妻透過手機交友軟體，找尋單身男子下手，2020年1月26日晚間7時許，簡妻約被害人小華（化名）到家裡聊天，小華到場後，簡妻褪去衣物勾引小明一起「滾床單」，小華褲子才脫一半，簡男就衝進家門，對著小華叫囂「是不是上我老婆」、「如果不處理就找兄弟來處理」。

小華嚇得不知所措，只好乖乖把提款卡和密碼交給簡男，簡男到郵局領了7萬9000元才放小華走。

嚐到甜頭後，簡姓夫妻檔食髓之味，5天後又用同樣手法找上大學生小丁（化名），小丁也想付錢了事，但全身只剩900元，簡姓夫妻於是把小丁關押在家凌虐將近1小時。

過程中，簡男還找來胡姓友人到場幫忙出主意，胡男到場時，還以為是簡妻被性侵，氣得追打小丁，還叫小丁把機車拿去典當，甚至拿出學生證去辦蘋果手機給他們用，小丁最後只好配合指示去當鋪和手機行，讓簡姓夫妻拿到典當機車的2萬7000元和賣手機的3萬2000元。

小華和小丁被「跳」後向警方報案，簡姓夫妻和胡姓友人都被起訴，高雄地院審理時，簡姓夫妻坦承犯行，被依恐嚇取財罪各判刑1年2月、1年。

不過，胡男則辯稱不曉得簡姓夫妻在「仙人跳」，強調自己是幫朋友忙而已，而且已經賠9萬元給小丁獲取對方原諒，法官認為胡男雖然有參與恐嚇取財，但並沒有分到錢，因此輕判他6個月徒刑、得易科罰金，緩刑2年，全案可上訴。

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