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林鄭月娥認了「香港實際感染數比公布多」：常理都知道

▲香港疫情。（圖／路透）

▲香港第五波疫情造成上百萬民眾感染。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港26日宣布新增8841例確診病例，是一個月以來首次跌破1萬例，但也有139名確診者死亡，年齡最小的只有3歲。行政長官林鄭月娥27日承認，實際感染人數比現時公布的個案更多，她表示，快測平台陽性登記逾百萬，香港港染疫人數不止100萬。

她在記者會上指出，「快測平台陽性登記逾百萬，常理都知道，染疫人數不止100萬，料本港約大概四分之一人已染疫，即約180萬人口，相關數目仍對學者估計偏低。」

被問確診數字近兩日下降，港人出行指數高了，會否如期放寬社交距離措施，她呼籲，市民還是要嚴守防疫要求，減跨家庭聚會。

此外，林鄭月娥強調，港府尚未放棄全民檢測，因為選擇進行的時機十分重要，才能達到最佳的效果。她重申，如進行全民檢測，3個月內曾確診人士可豁免不用檢測。

被問同樣為國際中心的上海，其防疫措施有否值得參考的地方。林鄭月娥回應，每一個地方的抗疫工作都不同，有其參考價值。但她說，最終採取什麼策略，要視乎香港情況，香港是要「融通海內及海外」，應既通大陸，也可連繫海外。

林鄭月娥還提到，醫管局在大陸醫療團隊協助下，亞洲博覽館治療設施使用中的病床正在增加，由最初200多張病床增至350多張。她說，若仍需要開放更多醫療設施，人手方面可與中央反映，申請醫療團隊來港協助，具體情況要按醫管局人手而決定，若人手足夠就不用再申請大陸醫療團隊支援。

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