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謝龍介角逐台南市長！黃暐瀚稱「提誰都不會贏」：還有2關要過

▲台南市長黃偉哲表示，對謝龍介善意的建議他會深入分析了解，並希望謝龍介如參選是一位可敬的對手。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨確定由謝龍介參選台南市長。（圖／記者林悅翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨23日在中常會上正式宣布，確定提名台南市議員謝龍介參選台南市長，不分區立委陳以信則是經協調後退讓。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，其實國民黨「提誰都不會贏」，但如果不提謝龍介，國民黨等於是拿刀插自己的心臟，因此謝龍介獲得提名，已經過了第一關，但後頭還有兩關，三關通過「才有可能真的勝選台南市長」。

黃暐瀚今（24日）在臉書指出，原本國民黨中央提名陳以信的機率，是高於謝龍介的，理由有三，「首先，提誰都不會贏；其次，陳以信是立委；最後，地方黨部和部分議員，對陳以信沒意見，卻對龍介有微詞。」

▲▼謝龍介獲國民黨提名。（圖／國民黨提供）

▲謝龍介獲國民黨提名。（圖／國民黨提供）

然而，謝龍介在地方經營了30年，里長出身，卡關議員，謝龍介為黨選過多次市長、立委，出錢出力出喉嚨，選到一身傷。現在如果不比民調，沒有初選，選策會就要「決定」陳以信參選的話，那謝龍介已經明說：「打死不退」！屆時將是參選到底、魚死網破、等你開除、民情激憤。

黃暐瀚認為，「提名謝龍介」雖不一定保證能贏黃偉哲，但「不提謝龍介」，國民黨等於是拿刀插自己的心臟，這買賣不划算，那就提名龍介吧，「能夠獲得提名，是謝龍介的本事。」

▲台南市長黃偉哲強調，民進黨台南市推出的是民意調查滿意度最高的候選人，「絕對不是西瓜」，台南不斷在進步，他有信心搶回上屆選戰綠營流失的票源。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民進黨提名黃偉哲競選連任。（圖／記者林悅翻攝）

黃暐瀚分析，雖然謝龍介獲得了國民黨的提名，但卻離「勝選」，還有很長的距離，因為台南是全台最綠，藍營過去8年的選舉紀錄，從未超過35%，「所以，謝龍介的『第二關』，是讓自己與藍營在台南的盤，努力爬升跨過40%，若無這個實力，勝選市長，想都別想。」

黃暐瀚透露，最後，謝龍介還得等待「奇蹟」，由於謝龍介已經宣佈「只當四年」，這對民進黨內，不服黃偉哲，或是不願看到黃偉哲繼續累積四年市長能量的「綠營內部挑戰者」來說，會是一個煎熬，「要說他們會反過來幫謝龍介，那就『太跳Tone』、『想太多』，但不全力、拼命、認真幫黃偉哲，那是絕對有可能的」。

 

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