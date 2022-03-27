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塔塔加玉山杜鵑即將盛開　玉管處邀民眾走春踏青賞花瀑美景

▲玉山塔塔加杜鵑風采絕美。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山林道接近鹿林前山登山口附近的杜鵑花盛開，美不勝收。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

春回大地，玉山塔塔加地區的玉山杜鵑即將進入盛開期，玉山國家公園管理處指出，屆時將綻放粉紅、粉白花朵，歡迎遊客來享受奼紫嫣紅映入眼簾的美景，也請注意春季山區溫度變化大、霧氣重，應做好妥善準備、注意安全，並請垃圾帶下山，一起守護這片繽紛大地。

玉管處指出，園區內群峰連綿而密集，雄偉山景襯托嬌嫩花朵，呈現剛中帶柔美感，塔塔加遊憩區內麟趾山、鹿林山、大鐵杉往玉山登山口等山徑，近期花況都精彩可期；而塔塔加步道屬坡度平緩、行程約1日內的0-2難度等級，適合闔家親子體驗，行動不便或行程規劃匆促者也可從塔塔加遊客中心二樓眺望遠處陸續綻放的杜鵑花瀑布，預計花期可持續到清明連假。

▲塔塔加玉山杜鵑即將呈現花瀑美景。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲大鐵杉周邊杜鵑花色紅、粉紅、白色花海繽紛。（圖／玉山國家公園管理處提供）

此外，台21線新中橫公路是由南投縣水里鄉到玉山塔塔加地區的必經之路，在信義鄉草坪頭至塔塔加路段（110K至145K）、海拔約1300至2600公尺沿線的生態相當豐富，每天傍晚5時30分至隔天上午7時實施夜間封閉管制，除確保用路人安全，也使山林中野生動物獲得生息的時間。

▲台灣獼猴母子在草地恣意覓食。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲台灣獼猴母子在草地恣意覓食。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處表示，交通部公路總局以自然工法養護道路，在110年榮獲「國際景觀建築師協會亞太區景觀大獎」之「自然保護類」的「卓越獎」殊榮，民眾在踏訪塔塔加時，也可欣賞這條生態景觀公路，但此路段穿越森林雲霧帶，行車需注意晨昏濃霧，減速慢行、以策安全並減少野生動物路殺；尤其現逢台灣獼猴成群結隊活動期，民眾請將食物妥善收納好不露白，避免引起獼猴覬覦。

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