蘋果開發者大會傳6／6登場！將發表iOS 16　有機會回歸現場活動

▲爆料客指出，WWDC將於6月6日舉辦。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

科技爆料者Jon Prosser 透露，蘋果將於當地時間 6 月 6 日（週一）舉辦 2022 年度的全球開發者大會（WWDC），而且有機會舉辦現場活動。根據外媒 MacRumors 報導，蘋果有機會在 WWDC 中發表 iOS 和 iPadOS 16、macOS 13、watchOS 9。

蘋果上一次舉辦現場活動是在2019 年9 月10 日，當時蘋果發表全新的iPhone 11 和Apple Watch Series 5 等產品。但由於疫情的原因，蘋果從2020 年WWDC 開始就轉為了線上活動。

Google 先前宣布 2022 年度Google I / O 開發者大會將於 5 月 11 日至 12 日舉行，比英特爾 Vision 2022 大會晚一天，比蘋果年度開發者大會（WWDC） 早一個月，而且 Google 也允許少數人到現場交流和研討。

報導指出，蘋果去年的 WWDC 在 3 月 30 日發出邀請，會議日期為 6 月 7 日至 6 月 11 日，期間 Apple 發表了 iOS 15 和 iPadOS 15、macOS Monterey、watchOS 8等。

今年的 WWDC 期間，預計蘋果將發表 iOS 和 iPadOS 16、macOS 13、watchOS 9 以及可能的一些新產品。

蘋果上一次在 WWDC 發表新產品是在 2019 年的 WWDC，當時推出Mac Pro和 Pro Display XDR。目前蘋果正在開發帶有自研晶片的 ‌Mac Pro‌，預計該版本可能會在 WWDC 期間發表。