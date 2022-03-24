高階手機銷售創新高！占比27％破紀錄　調查：蘋果稱霸全球市場

▲高階市場佔比變化。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

根據調查機構Counterpoint Research的最新報告指出，高階智慧型手機銷量在2021年創下歷史新高，其中蘋果在全球各地區均位居榜首。Counterpoint Research也表示，高端產品定義為高於400 美元的售價產品，增長遠遠超過了整個市場。

數據指出，2021年全球高階手機市場銷售額同比增長24%，達到歷史最高水平。2021年全球手機整體銷量增長7%，高階市場的增長遠遠超過這個數字，僅高階手機市場就佔全球智慧手機銷量的27%，為有史以來的最高佔比。

▲蘋果在全球各地高階市場佔比都奪冠。（圖／取自9to5mac）

Counterpoint Research說明，會造成這個狀況，首先對5G手機的需求是顯而易見的，而疫情因素，也讓一些計劃在 2020 年推出的產品延遲到 2021 年，再加上全球晶片短缺，也造成蘋果這樣的公司無法滿足需求，將原先 2020 年的採購推遲到 2021 年初。此外，在零組件短缺的時期，廠商將會把資源傾注在高端手機上，因為要把有限的資源應用於最賺錢的產品線。

由於 iPhone 12 和 iPhone 13 系列的強勁 5G 升級，蘋果繼續引領市場，自 2017 年以來首次達到60%的銷售佔比。蘋果憑藉強大的品牌力，最有可能接收從華為高階手機跳槽來的用戶，蘋果在中國市場的增長也驗證這一點。

三星在該領域的銷售額同比增長 6%，S21表現優於受到疫情打擊的S20，2021年下半年推出的Galaxy Z Fold和Flip系列也表現不俗，尤其是在韓國、北美和西歐。然而，由於缺乏新的 Note 系列和 2021 年的 FE 系列更新，這些收益有所抵銷，而零件短缺也影響了品牌的供應。