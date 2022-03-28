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烏克蘭：普丁想複製「南北韓模式」　打通烏東建立平行政府

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

▲俄羅斯總統普丁為阻止西方勢力來到家門口，可能尋求分裂烏克蘭建立緩衝。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭軍隊情報頭子布達諾夫將軍（Kyrylo Budanov）表示，俄羅斯總統普丁現在想在烏克蘭達成的目標，很可能是透過支持烏東獨立，套用「南北韓模式」，把烏克蘭分裂成東、西兩部分。

CNN報導，布達諾夫表示俄軍在烏克蘭首都基輔的攻勢遭受失敗，俄軍想要推翻澤倫斯基政府已經不可能了，普丁現在把戰爭聚焦在烏克蘭東部和南部。

「我們有理由相信他正在考慮把『南北韓模式』套用在烏克蘭上」，布達諾夫指出，這代表俄羅斯可能會試著把烏克蘭劃分為占領區和非占領區，就像南北韓以北緯38度線分治一樣。

俄羅斯日前宣稱對烏「特別軍事行動」第一階段已經達成目標，即刻展開第二階段，軍隊聚焦烏東戰場；然而這次宣告被外界視為俄羅斯和普丁在找台階下，因為閃擊戰奪取基輔並扶植全國魁儡政權的計畫失敗，因此縮小目標至烏東和克里米亞。

布達諾夫指出，俄羅斯仍然想打通烏東和克里米亞之間的陸路通道，如果成真的話，普丁下一步會想把東部和南部占領區統一起來形成一個完整的區域。

目前烏克蘭東部和南部由於戰略港市馬力波（Mariupol）久攻不下，是陸路通道尚未打通的關鍵，但馬力波原先戰況就已經告急，俄軍雖然攻勢緩慢卻仍不斷在縮小烏軍防守圈。隨著俄軍將重點轉移至烏東，馬力波及周圍戰事估將更激烈。

「我們已經看到（俄羅斯）想要在占領區建立一個『平行政府』的企圖」，布達諾夫表示俄軍還想強迫占領區的烏克蘭人民放棄烏克蘭貨幣改用盧布，他希望烏克蘭人能繼續頑強抵抗俄羅斯的政治企圖。

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