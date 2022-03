不斷更新／烏控訴俄軍強押4萬難民過境　馬力波臨時營地衛星照曝

▲衛星圖像顯示,俄羅斯在馬力波附近的貝齊米納設置臨時營地,以安置即將被轉移至俄國的5000難民。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/綜合報導

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭至今已逾1個月,儘管俄軍一直以來試圖以北、東、南部戰線同時並進,但俄軍至今仍無法拿下首都基輔,導致戰事停滯,甚至被烏軍反包抄,被迫轉攻為守。烏克蘭軍方表示,俄羅斯部隊目前正從烏國北部撤往盟國白俄羅斯,以補充人力和物資,而俄軍如今早已損失慘重。

【0745更新】

烏克蘭近來不斷指控俄羅斯強行將馬力波平民押往俄羅斯。BBC最近取得衛星圖像,顯示俄羅斯在馬力波以東90公里處的貝齊米納(Bezimenne)設置了臨時營地,以安置即將被轉移至俄羅斯的5000名難民。

此前,俄媒曾對難民營和將馬力波難民移往俄國南部塔甘羅格(Taganrog)的情況進行報導,聲稱有部份烏克蘭人從該市搭乘火車前往1000公里外的北部雅羅斯拉夫爾(Yaroslavl)和利珊市(Ryazan)。

烏克蘭副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)稱,俄軍在未事先與基輔協調的情況下,將超過4萬人從烏克蘭轉移至俄羅斯領土。烏克蘭總統澤倫斯基27日則表示,俄羅斯軍隊已將2000多名兒童帶出馬力波。

外媒目前尚不清楚有多少被撤離者是自願在俄國的護送下撤離,但俄羅斯否認他們違反國際法,強行驅逐烏克蘭人。

A video which appears to have been taken in the Bezimenne camp shows the blue tents with their tightly-packed rows of camp beds. pic.twitter.com/iPGtOMQuPx