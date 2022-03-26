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上海一夜爆2千多感染！官方：不行封城「否則影響全球經濟」

▲▼上海疫情。（圖／路透社）

▲上海疫情持續擴散。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海疫情持續升溫，網路上有許多人質疑官方為何還不宣布「封城」，仍放任疫情擴散。對此，上海市疫情防控領導小組專家組成員吳凡強調，上海不行封城，因為上海在全國經濟社會的發展中乘載了重要功能，「如果我們這個城市停下來，東海上就會多出很多漂在海上的國際貨輪，影響到全球的經濟。」

吳凡提到，上海目前採用「重點區域+非重點區域」「核酸檢測+抗原自檢」的檢測方式，這是上海的一種探索，「這種探索可以說也是被逼出來的，第一個特點就是病毒傳得快，通俗來講跑得快，這是病毒的一個特點。第二個特點就是城市的特點，也是上海結合自身實際情況做出的決斷。」

吳凡指出，「我看到網上有人建議，『咱們就下定決心封上3、5天，封上一周不行嗎？』不行，為什麼不行？因為上海不僅僅是上海人民自己的上海，我們這個城市還在全國經濟社會發展當中承載、發揮了重要的功能，甚至於對全球經濟都有影響。」

▲▼上海疫情。（圖／路透社）

吳凡強調，如果上海停下來，東海上就會多出很多漂在海上的國際貨輪，就會影響整個國家的經濟和全球的經濟，「全部的上海市民應該有這樣的大局觀，我們需要用上海城市的精神和特質是什麼？大家都說上海人認真，仔細！我特別呼籲在這一輪篩查當中，上海市民能夠更好展現出這種城市的特質，認真、仔細的進行這次核酸篩查。」

吳凡還說，「自檢過程當中也是認真仔細，認認真真採樣，仔仔細細採樣，把結果做到非常準確。小到每個人，中到每一個基層幹部管控過程當中、核酸篩查過程當中一個不落全覆蓋，最後大家一起努力，把這次核酸篩查成為一次成功的篩查檢測，最後最快速度實現城市的動態清零，用最小的成本、最快的速度恢復日常的生活。」

上海26日通報38例本土確診、2231例本土無症狀感染者。根據官方統計，截至25日，上海累計本土確診707例、本土無症狀感染者8674例。

▲▼上海疫情。（圖／路透社）

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