　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸本土新增「單日破5000例大關」　衛健委：堅持動態清零不動搖

▲新冠肺炎,上海,封控,鐵鍊鎖門,居民。（圖／CFP）

▲大陸近日爆發本土疫情，無症狀患者佔大多數。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委26日通報，新增本土病例1280例，新增本土無症狀患者4320例，合計5600例再破新高。大陸國家衛健委疾控局副局長雷正龍25日在記者會上指出，3月1日至24日大陸全國累計本土感染者已經超過5萬6千例，波及28個省分。大陸國家衛健委新聞發言人米鋒強調，要繼續堅持「動態清零」總方針不動搖。

26日通報顯示，大陸新增本土病例1280例（吉林1122例，其中吉林市560例、長春市554例、四平市7例、白城市1例；上海38例，其中浦東新區31例、閔行區4例、徐匯區1例、普陀區1例、松江區1例；天津35例，其中西青區14例、河北區8例、北辰區4例、濱海新區4例、靜海區2例、河東區1例、紅橋區1例、東麗區1例；河北19例，其中廊坊市11例、唐山市7例、秦皇島市1例；遼寧14例，其中沈陽市3例、遼陽市3例、錦州市2例、營口市2例、本溪市1例、盤錦市1例、鐵嶺市1例、朝陽市1例；黑龍江9例，其中哈爾濱市8例、大慶市1例；甘肅7例，其中蘭州市4例、天水市3例；江蘇6例，其中鹽城市3例、泰州市3例；山東6例，其中濱州市5例、威海市1例；內蒙古4例，其中呼和浩特市3例、通遼市1例；福建4例，均在泉州市；廣東4例，其中深圳市2例、珠海市1例、汕尾市1例；江西3例，均在南昌市；河南3例，其中周口市2例、漯河市1例；北京1例，在朝陽區；安徽1例，在蕪湖市；湖南1例，在懷化市；重慶1例，在永川區；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州；陝西1例，在寶雞市）。

新增本土無症狀患者4320例（上海2231例，其中浦東新區1884例、閔行區202例、崇明區41例、黃浦區23例、嘉定區18例、松江區14例、青浦區13例、楊浦區11例、普陀區8例、長寧區4例、虹口區4例、寶山區4例、徐匯區2例、靜安區2例、金山區1例；吉林1374例，其中吉林市967例、長春市403例、遼源市2例、四平市1例、梅河口市1例；河北184例，其中廊坊市132例、唐山市51例、秦皇島市1例；福建157例，其中泉州市152例、福州市2例、南平市2例、漳州市1例；遼寧132例，其中沈陽市57例、營口市47例、大連市23例、丹東市2例、鞍山市1例、錦州市1例、遼陽市1例；山東75例，其中濱州市61例、濰坊市5例、泰安市4例、臨沂市3例、煙臺市2例；甘肅33例，其中蘭州市30例、天水市3例；天津32例，其中河北區14例、西青區9例、靜海區4例、河東區2例、河西區1例、東麗區1例、北辰區1例；江西25例，其中南昌市17例、贛州市3例、宜春市3例、九江市1例、撫州市1例；安徽16例，其中銅陵市9例、蕪湖市4例、合肥市1例、蚌埠市1例、亳州市1例；黑龍江11例，均在哈爾濱市；雲南11例，其中德宏傣族景頗族自治州8例、臨滄市2例、紅河哈尼族彝族自治州1例；河南10例，其中焦作市4例、漯河市3例、周口市2例、鄭州市1例；廣西10例，其中防城港市7例、百色市2例、桂林市1例；江蘇8例，其中蘇州市3例、南通市2例、泰州市2例、鹽城市1例；廣東7例，其中深圳市5例、東莞市2例；陝西2例，均在寶雞市；北京1例，在東城區；浙江1例，在杭州市）。

大陸國家衛健委新聞發言人米鋒25日在記者會上強調，要繼續堅持「動態清零」總方針不動搖，提高疫情監測預警和應急反應能力、組織核酸和抗原檢測、推動感染者應收盡收、密接人員應隔盡隔，落實防控措施，徹底阻斷疫情社區傳播，盡快實現「社會面清零」。

►「漢方基底」！讓毛孩們吃得更健康

ET快訊
快訊／疫情擴大！　新北再爆10人確診
高鐵後座女「台北→嘉義講不停」超大聲　女主播傻眼了
天空出現「飛碟雲」！　奇景照曝光
中國4球員「打假球」被抓到！　確定懲處禁賽
他氣pupu罵政府「對機車趕盡殺絕」　網見理由笑了
被自己人「開坦克輾過」！　俄指揮官慘死
金融證券股「現金殖利率」一次看！　最高衝破10%
澎恰恰遭拐騙了8300萬　郭桂彬回應了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸本土新增「單日破5000例大關」　衛健委：堅持動態清零不動搖

東航墜機10km外發現機身碎片　疑「墜機前」已解體脫落

快訊／中國青海省凌晨發生規模6.0強震

東航空難132人仍失聯！家屬「裝泥土帶回家」　救難員站一排行禮

20歲男在家「自切雞皮」！下秒噴血痛爆…急捧命根就醫

東航事故區發現遺體殘骸及遺物101件　制定開挖方案尋第2部黑盒子

生平第一次坐飛機！爸媽帶1歲半女兒「搭東航去看病」救命變送命

老婆每天躺床滑平板！體重直飆125公斤　人夫笑：能傳宗接代就好

川航貨機起飛後出現機械故障　四川上空8字型盤旋耗油後降落

女護理師突發哮喘「急診室全拒收」拖4hrs慘死！院方證實引爆民憤

超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

貨車變碰碰車！天兵駕駛狂出包　連撞7次才停好...貨物已掉一半

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

童仲彥晚5個半小時報到！　自曝因出門「忘記帶證件」

吃迴轉壽司只花120元就超飽　男大生「狂吃2物」網：是狠人

外送員等紅燈「當街暴打同行」　警方依傷害、毀損兩罪法辦！

Monkey淡出N年「棒棒堂男孩→大老闆」　現身Lollipop@F聚會！威廉虧JPM不敢來XD

大地震當下你是睡死還是逃？　Ella一秒彈起...高爾宣「你們怎麼睡得著！」

大陸本土新增「單日破5000例大關」　衛健委：堅持動態清零不動搖

東航墜機10km外發現機身碎片　疑「墜機前」已解體脫落

快訊／中國青海省凌晨發生規模6.0強震

東航空難132人仍失聯！家屬「裝泥土帶回家」　救難員站一排行禮

20歲男在家「自切雞皮」！下秒噴血痛爆…急捧命根就醫

東航事故區發現遺體殘骸及遺物101件　制定開挖方案尋第2部黑盒子

生平第一次坐飛機！爸媽帶1歲半女兒「搭東航去看病」救命變送命

老婆每天躺床滑平板！體重直飆125公斤　人夫笑：能傳宗接代就好

川航貨機起飛後出現機械故障　四川上空8字型盤旋耗油後降落

女護理師突發哮喘「急診室全拒收」拖4hrs慘死！院方證實引爆民憤

暈船酒店小姐！花光積蓄120萬「電話都沒要到」　他嘆：最笨是客人

快訊／樹林科技廠群聚擴大！　侯友宜證實：今天再增10例確診

受刑人突怒譙「鴿子，XX娘」！挨告公然侮辱　下場慘了

房客遲繳房租！女房東出變態怪招　寵物狗塞袋吊門把活活嚇死

星空最美舞動！黎明前4大行星秀今起接連登場

預告奪年度MVP與總冠軍　里拉德：最好的我還沒到來

國道自撞！休旅車胎壓異常　2車剎車不及撞成一團

大陸本土新增「單日破5000例大關」　衛健委：堅持動態清零不動搖

妻子醫院照顧大女兒　變態狼父家裡3度狠褻11歲智障女

日調查：日向灘及西南群島30年內發生強震機率高　最高恐達規模8

菲律賓神人超狂「手影舞」　靈活秀月球漫步、鋼管舞

大陸熱門新聞

20歲男在家自切包皮！下秒急捧命根就醫

大陸空難家屬到場祭奠　救難員立正致意

女護理師突發哮喘！急診室全拒收拖4hrs慘死

快訊／中國青海省凌晨發生規模6.0強震

東航事故區發現遺體殘骸及遺物101件 制定開挖方案尋第2部黑盒子

東航墜機10km外發現碎片　疑「墜機前」就脫落

救命航班變送命！爸媽帶幼女去看病搭上死亡航班

22歲女直播主墜機！遺物尋獲一張殘破手寫紙條

甜美女醫超殺五官萬人朝聖！激似全盛時期邱淑貞

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

妻每天「躺床滑平板」　他笑：能傳宗接代就好

東航墜機10公里外發現藍色機身碎片 擴大搜尋範圍至周邊17個鄉鎮

東航空難找到遺體了！搜救人員曝新進度

他見遺物蝴蝶結髮圈心碎！PO文追思22歲女友

更多熱門

相關新聞

大陸空難家屬到場祭奠　救難員立正致意

大陸空難家屬到場祭奠　救難員立正致意

中國東方航空一架波音737-800客機21日發生空難，從昆明飛往廣州的途中，墜毀在廣西梧州，機上132人如今仍失聯。由於事發至今已第5天，機上人員生還的機率愈來愈低，許多乘客家屬趕往現場，用陶罐裝一把泥土回家，救難人員也在旁立正低頭行禮，畫面十分哀悽。

星巴克「純白山茶花杯」美翻

星巴克「純白山茶花杯」美翻

女護理師突發哮喘！急診室全拒收拖4hrs慘死

女護理師突發哮喘！急診室全拒收拖4hrs慘死

陸委會民調：永遠維持現狀升6％，7成民眾支持防範高新技術及人才外流

陸委會民調：永遠維持現狀升6％，7成民眾支持防範高新技術及人才外流

港府4月初向300萬家庭派發防疫包

港府4月初向300萬家庭派發防疫包

關鍵字：

大陸上海疫情新增

讀者迴響

熱門新聞

星巴克買一送一　身分證對中即享

台灣最年輕死囚　罕見槍決照曝光

蕭敬騰領軍獅子LION　團長竟「無預警宣告退團」

ELLA爆料：田馥甄小姐在談戀愛！

男友狂聞她胸部讚：有奶香味！專家「8個字解答了」

台灣最強連鎖拉麵　老饕曝心中最愛

澎恰恰控20年前「一生遇郭一災難」！郭桂彬回應了

又要下雨　一張圖掌握全台降雨

西門町日曬房「針孔偷拍」10女裸養肌　色員工下場出爐

打龜號車手「24歲高顏值女兒」正面曝！IG被起底

20歲男在家自切包皮！下秒急捧命根就醫

嘻小瓜「怒貼厚唇女」：我才覺得被霸凌！

笑笑直播洩「小玉最新近況」　捲換臉風波：還是朋友

起司片油炸30秒變「隱藏美食」　5000人看呆

透天完工1年！她見建商、房仲都銷售：找誰買？

更多

最夯影音

更多
超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤

超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤
連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

貨車變碰碰車！天兵駕駛狂出包　連撞7次才停好...貨物已掉一半

貨車變碰碰車！天兵駕駛狂出包　連撞7次才停好...貨物已掉一半

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面