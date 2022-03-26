大陸本土新增「單日破5000例大關」　衛健委：堅持動態清零不動搖

▲大陸近日爆發本土疫情，無症狀患者佔大多數。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委26日通報，新增本土病例1280例，新增本土無症狀患者4320例，合計5600例再破新高。大陸國家衛健委疾控局副局長雷正龍25日在記者會上指出，3月1日至24日大陸全國累計本土感染者已經超過5萬6千例，波及28個省分。大陸國家衛健委新聞發言人米鋒強調，要繼續堅持「動態清零」總方針不動搖。

26日通報顯示，大陸新增本土病例1280例（吉林1122例，其中吉林市560例、長春市554例、四平市7例、白城市1例；上海38例，其中浦東新區31例、閔行區4例、徐匯區1例、普陀區1例、松江區1例；天津35例，其中西青區14例、河北區8例、北辰區4例、濱海新區4例、靜海區2例、河東區1例、紅橋區1例、東麗區1例；河北19例，其中廊坊市11例、唐山市7例、秦皇島市1例；遼寧14例，其中沈陽市3例、遼陽市3例、錦州市2例、營口市2例、本溪市1例、盤錦市1例、鐵嶺市1例、朝陽市1例；黑龍江9例，其中哈爾濱市8例、大慶市1例；甘肅7例，其中蘭州市4例、天水市3例；江蘇6例，其中鹽城市3例、泰州市3例；山東6例，其中濱州市5例、威海市1例；內蒙古4例，其中呼和浩特市3例、通遼市1例；福建4例，均在泉州市；廣東4例，其中深圳市2例、珠海市1例、汕尾市1例；江西3例，均在南昌市；河南3例，其中周口市2例、漯河市1例；北京1例，在朝陽區；安徽1例，在蕪湖市；湖南1例，在懷化市；重慶1例，在永川區；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州；陝西1例，在寶雞市）。

新增本土無症狀患者4320例（上海2231例，其中浦東新區1884例、閔行區202例、崇明區41例、黃浦區23例、嘉定區18例、松江區14例、青浦區13例、楊浦區11例、普陀區8例、長寧區4例、虹口區4例、寶山區4例、徐匯區2例、靜安區2例、金山區1例；吉林1374例，其中吉林市967例、長春市403例、遼源市2例、四平市1例、梅河口市1例；河北184例，其中廊坊市132例、唐山市51例、秦皇島市1例；福建157例，其中泉州市152例、福州市2例、南平市2例、漳州市1例；遼寧132例，其中沈陽市57例、營口市47例、大連市23例、丹東市2例、鞍山市1例、錦州市1例、遼陽市1例；山東75例，其中濱州市61例、濰坊市5例、泰安市4例、臨沂市3例、煙臺市2例；甘肅33例，其中蘭州市30例、天水市3例；天津32例，其中河北區14例、西青區9例、靜海區4例、河東區2例、河西區1例、東麗區1例、北辰區1例；江西25例，其中南昌市17例、贛州市3例、宜春市3例、九江市1例、撫州市1例；安徽16例，其中銅陵市9例、蕪湖市4例、合肥市1例、蚌埠市1例、亳州市1例；黑龍江11例，均在哈爾濱市；雲南11例，其中德宏傣族景頗族自治州8例、臨滄市2例、紅河哈尼族彝族自治州1例；河南10例，其中焦作市4例、漯河市3例、周口市2例、鄭州市1例；廣西10例，其中防城港市7例、百色市2例、桂林市1例；江蘇8例，其中蘇州市3例、南通市2例、泰州市2例、鹽城市1例；廣東7例，其中深圳市5例、東莞市2例；陝西2例，均在寶雞市；北京1例，在東城區；浙江1例，在杭州市）。

大陸國家衛健委新聞發言人米鋒25日在記者會上強調，要繼續堅持「動態清零」總方針不動搖，提高疫情監測預警和應急反應能力、組織核酸和抗原檢測、推動感染者應收盡收、密接人員應隔盡隔，落實防控措施，徹底阻斷疫情社區傳播，盡快實現「社會面清零」。