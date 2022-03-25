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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸單日再暴增4788例！上海佔1609例創新高　98%無症狀

▲新冠肺炎,上海,封控,鐵鍊鎖門,居民。（圖／CFP）

▲上海疫情大爆發。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委25日通報，新增本土病例1301例，本土無症狀感染者3489例，合計共4788例，其中，上海新增本土新冠肺炎確診病例27例、無症狀感染者1582例，再創新高。上海前兩日確診病例與無症狀感染者合計均近千例，但今日新冠陽性人數卻暴增至1,609例，不過超過98%為無症狀感染者。

大陸衛健委通報，新增本土病例1301例（吉林1110例，其中長春市576例、吉林市528例、四平市6例；上海27例，其中浦東新區10例、靜安區8例、寶山區3例、徐匯區2例、普陀區2例、楊浦區1例、嘉定區1例；天津25例，其中西青區13例、河北區6例、河東區2例、紅橋區1例、東麗區1例、北辰區1例、濱海新區1例；河北24例，其中廊坊市23例、定州市1例；黑龍江23例，均在哈爾濱市；江西23例，其中南昌市20例、九江市3例；福建17例，均在泉州市；山東13例，其中濱州市8例、濟南市2例、威海市2例、青島市1例；河南10例，其中周口市4例、漯河市3例、焦作市2例、開封市1例；遼寧9例，其中沈陽市3例、大連市2例、營口市2例、遼陽市1例、葫蘆島市1例；廣東4例，其中深圳市2例、東莞市1例、中山市1例；甘肅4例，均在蘭州市；浙江3例，其中杭州市1例、嘉興市1例、衢州市1例；雲南3例，其中德宏傣族景頗族自治州2例、臨滄市1例；陝西3例，均在寶雞市；安徽1例，在蕪湖市；湖南1例，在長沙市；貴州1例，在黔東南苗族侗族自治州）。

新增本土無症狀感染者3489例（上海1582例，其中閔行區489例、浦東新區183例、徐匯區165例、嘉定區129例、黃浦區102例、松江區92例、寶山區84例、崇明區82例、靜安區63例、長寧區59例、普陀區36例、虹口區29例、奉賢區24例、楊浦區20例、青浦區13例、金山區12例；吉林900例，其中吉林市608例、長春市290例、延邊朝鮮族自治州2例；河北288例，其中廊坊市229例、唐山市59例；遼寧180例，其中沈陽市95例、營口市50例、大連市31例、錦州市2例、遼陽市2例；福建153例，其中泉州市151例、福州市1例、漳州市1例；山東140例，其中濱州市124例、青島市4例、淄博市3例、濰坊市3例、煙台市2例、臨沂市2例、威海市1例、聊城市1例；江西61例，其中南昌市56例、宜春市3例、九江市1例、上饒市1例；天津42例，其中西青區21例、河北區11例、東麗區5例、靜海區3例、南開區1例、濱海新區1例；甘肅29例，其中蘭州市25例、天水市3例、臨夏回族自治州1例；江蘇25例，其中常州市14例、蘇州市5例、南通市3例、南京市2例、鹽城市1例；安徽24例，其中銅陵市19例、合肥市2例、蕪湖市2例、安慶市1例；廣西17例，其中防城港市12例、欽州市2例、貴港市2例、崇左市1例；雲南15例，其中德宏傣族景頗族自治州13例、臨滄市2例；黑龍江13例，其中哈爾濱市12例、黑河市1例；河南12例，其中焦作市5例、周口市5例、安陽市1例、漯河市1例；廣東7例，其中東莞市6例、深圳市1例；浙江1例，在衢州市）。

▲▼大陸疫情,新冠疫情,上海疫情。（圖／視覺中國）

其中，上海市近日本土病例大爆發，截至24日24時，上海在院治療的本土確診病例有199例，尚在醫學觀察中的本土無症狀感染者6,550例。

目前在上海出入各種公共場所都會檢查「隨申碼」，必須為綠碼才能通行。一旦「隨申碼」被轉為黃碼，在上海將寸步難行。

為加快發現潛在的感染者，上海宣布，25日18時起，如仍無相關核酸檢測紀錄，「隨申碼」將會被賦黃碼，呼籲本月16日以來未參加核酸檢測的市民，盡快自行前往醫院或社區檢測點完成檢測。

受疫情影響，目前上海有多家醫院停診。根據上海市衛健委公告，25日全上海暫停門診、門急診的醫院有41家。

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