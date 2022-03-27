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6生肖春天迎好運！「這生肖」把握時機　將求財得財

6生肖春天迎好運　屬猴把握時機將求財得財

▲春天6生肖迎來好運。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

即將進入清明節春天也過了一半，運勢命理網站「靈匣網」就分享，春天有幾個生肖會充滿希望，運勢走穩走好。

屬猴的人：

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屬猴者在這個季節的整體運勢比較平坦順利，財運方面更是求財易得，處處都有發財良機，財庫大開。聰明的你應該把握時機，讓錢生錢利滾利，財富會如滔滔江水源源不斷。

屬雞的人：

屬雞者春季的財運非常好，上班者薪水調漲，做生意的財源廣進，客戶的訂單接到手軟。屬雞者天生就有一些理財的本領，再加上好運氣定會大賺特賺。屬雞的男性桃花運也會一路高漲，利于求姻緣。

屬狗的人：

屬狗者在春天事業運很好，貴人非常多，身邊助力強，做起事來很輕鬆。職場上收獲多，認真仔細的態度讓領導非常滿意，容易出成果打響名聲。屬狗的女性桃花運好，容易有喜事到來，真是錦上添花。

屬牛的人：

屬牛者春天的事業運會特別好，只要腳踏實地，穩穩當當，就會把事業越做越好。職場上如魚得水，而且容易遇到貴人。創業者經營有方，計劃都能夠順利完成，可擴大規模，做強做大。

屬龍的人：

屬龍者春天事業運呈直線上升趨勢，一切進展都順風順水。工作中表現出眾，人際關係上揚，容易得到他人的幫助和指點，有著逢兇化吉的好運氣。事業快速進入上升期，好訊息不斷，自然能夠順利升職加薪。

屬羊的人：

屬羊者在春天運氣特別好，可謂吉星高照，事業發展一路高歌。既能堅守立場，又能圓滑處事，有炫耀的資本。再加上有貴人相助，可一切順利。事業方面得到突破和進展，前途光明。

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