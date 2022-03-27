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尪哭著鬧離婚！婆婆罵「不尊重我兒」　人妻傻：只是洗他的小被被

▲▼小被被,被子,毯子,抹布,破布（圖／記者莊祐晴攝）

▲老公因為原PO把他的小被被拿去洗，哭著要離婚。（示意圖／記者莊祐晴攝）

記者謝欣辰／綜合報導

幾乎每個人都知道「小被被」的神奇魔力，但竟然可能導致夫妻失和？有位網友在《匿名公社》表示，老公哭著跟她鬧離婚，甚至連婆婆都打來罵「不尊重我兒子」，讓她傻眼，「我只是洗了他的小被被」。

原PO說道，自己只是洗了老公的小被被，對方就哭著吵著要離婚，「會不會太幼稚？」原PO傻眼，那件小被被「又臭又黑」，放在床上讓原PO每晚都「臭到完全不能睡」，老公卻也不准原PO拿走，更也不准洗，原PO無奈，「我今天是真的忍不下去才洗的，現在怪我？」

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連原PO的婆婆都打來罵「不尊重我兒子」，原PO氣炸，「那誰來尊重我」，並表示老公離家出走，「我打電話不接，傳賴跟他道歉也不讀不回」，原PO相當無奈，怎麼在老公的內心被子竟然比她重要，「那他跟小被被結婚就好了，幹嘛娶我？」

貼文一出，網友們紛紛回應，「這個小朋友應該還沒斷奶吧」，「他是媽寶嗎？還小被被勒」，「是該尊重一下！小朋友也是需要尊嚴的」，「嫁了一個寶寶，妳的眼光也蠻特別的」，「別費心勞力了，他自己不想長大，就讓他家人去負擔與負責吧」，「遇到死媽寶早點離婚比較好」。

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