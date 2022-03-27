花蓮全面推環保旅店！不提供一次性備品　配合消費者優惠

▲環保旅店全面不提供一次性備品、續住不更換毛巾、床單等環保措施，降低環境污染、節省能源及資源消耗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局為鼓勵民眾響應全民綠生活行動，推廣綠色旅遊，鼓勵花蓮縣旅宿業者加入環保旅店，全面不提供一次性備品、續住不更換毛巾、床單等環保措施，降低環境污染、節省能源及資源消耗，不但降低旅館營運成本，還可提升企業形象，並增加顧客消費意願及曝光度，也能永續環境。

欲申請之業者需填列環保旅店參與意願，並配合環保作為之消費者優惠措施，例：住宿價格優惠、用餐優惠券、套裝行程或旅遊景點參觀相關優惠等（擇一提供），同時需符合環保旅店六大項目環境友善作為申請條件，經環保局輔導後即可成為花蓮縣環保旅店，詳細申請辦法，請洽花蓮縣環保局03-8224195 施小姐。

▲環保旅店提供配合環保作為之消費者優惠措施。

環保局表示，未來為加強推廣花蓮縣綠色旅遊，鼓勵民眾優先選擇環保旅店、綠色餐廳及環教場域，也將辦理「綠色旅遊贈綠點」活動，只要旅客至本縣玩「環教場域」、吃「綠色餐廳」、住「環保旅店」，傳送造訪相關證明（如打卡紀錄手機截圖或相關消費單據）至「花蓮縣環保迪士尼」臉書粉絲專頁，即可獲得綠點，讓你旅遊盡興之餘，同時響應環保，還可賺綠點！綠點可至7-11、全家、全國電子、pchome及全國環保旅館進行兌換。

詳細活動辦法請關注「花蓮縣環保迪士尼」臉書。