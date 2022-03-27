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撞見「寶寶」牙助親暱傳訊牙醫　他驚：都會交往？網友壞笑了

▲牙醫,看牙醫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO好奇，牙醫是不是都會跟牙助交往。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「牙醫是不是真的都會……？」有位網友日前到牙醫診所，要做牙齒矯正，結果在看診過程中，突然發現該診所的牙助傳訊息給醫師，名稱還叫「寶寶」，讓醫師趕緊尷尬地關掉手機畫面。見到曖昧一幕後，原PO不禁有所猜想，便問卦「牙醫是不是真的會跟牙助交往？」引發熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板上發文，「牙醫是不是真的會跟牙助交往？」說當時醫師要用手機給他看照片，結果卻發現，之前曾接待他的牙助傳了訊息給醫師，名稱還叫「寶寶」，醫師則是一臉尷尬地趕快關掉手機螢幕，心虛反應讓他覺得很不單純。

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貼文一出，馬上有人回覆，「不是交往吧？是養小三」、「不是交往，是共存」、「怎麼會是交往呢？當然是瘋狂做菜啊！所以才會都挑自己喜歡的型咩」、「小醫院醫生兼老闆，面試都會挑自己喜歡的」、「連結跟交往不同」、「多的是牙助自認交往，但牙醫就……」

甚至還有網友分享所見所聞，「大學同學當牙醫小三多年，最後靠懷兒子成功上位」、「大學有個女同學去打工，打到跟牙醫交往，包包禮物各種收。但過幾年有學妹也去打工，直接被篡位，我朋友哭爆」、「我拔智齒……牙醫就跟牙助在調情了」、「之前我一個朋友就是牙助，裡面關係很亂。」

也有人表示，「前陣子不是才有牙助殺牙醫的」、「上面顯示寶寶，你怎麼知道是牙助」、「醫生找牙助要找正的，病人找牙助不要找正的。之前看牙齒碰過正的，連吸水都讓我噎到，從此看牙醫先看牙助正不正再說，不正的牙助能存在，表示技術好」、「我固定看的那間牙助私底下很愛講牙醫壞話」、「所以我一律推薦看女牙醫。」

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