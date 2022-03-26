《咒》邪教村落取景地曝光！　網揭真實用途：莊主超好客

▲電影《咒》的邪教村落取景地點。（圖／翻攝自Facebook／李崠山莊）

記者黃品臻／綜合報導

台灣恐怖片《咒》上映後，連續8日登上全台票房冠軍寶座，全台累積票房已破5200萬。以邪教為故事背景的《咒》，讓影迷們對電影中邪教村落的場景印象深刻，就有網友意外發現，邪教村落的現實拍攝場景，掀起不小討論。

這位網友在PTT的movie板上以「咒的拍攝地點」為題發文，在瀏覽FB對於《咒》的心得文時，意外發現電影中邪教村落的取景地點，是位於新竹縣的「李崠山莊」，並貼出粉專截圖。

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原PO表示，「本來以為那是導演搭出來的景，沒想到真有其地，好像是給登山客休息的地方？而且老闆感覺是個古意的好人，那地方看起來也沒有電影中那麼可怕了，FB照片翻一下還可以看到電影中那隻羊，分享給喜歡這部片的朋友。」

▲《咒》挑戰台灣影史最恐怖電影。（圖／牽猴子提供）

文章掀起不小討論，網友們紛紛留言表示，「羊竟然是主人養的」、「看這照片又想到可怕的畫面」、「照片集裡也有通往密道的小徑」、「原來是真有這個地方！我還以為是搭景的」、「其實這樣看就很有感覺了，難怪會選這裡拍，稍微佈置一下加上後製，效果比純CG好很多」、「晚上看起來好像就會很可怕了」、「哇～真的有這個場景在耶，那真的不得不讚嘆美術陳設實在太厲害，塑造那些詭異的氛圍，特別有感覺」。

其中還有對該處熟悉的網友說，「這個山莊沒有鬼故事啦，是早期很多登山客休息供吃住的地方，後來交通方便之後就變成喝茶借廁所的好所在，莊主是退休老兵自己一個人，這幾年身體不佳，印象中下山休養去了，莊主很健談人很好會泡茶給你喝。」

該名網友也表示，會取名為「李崠山」，是因為山頂就是一座名叫「李棟山古堡」的日軍基地，是座很好爬的山，附近就是通往司馬庫斯的地方，推薦有興趣的人可以去走走看。他還提到，「（李崠山莊）記得沒錯現在好像由親戚還是山友幫忙管理的樣子。」