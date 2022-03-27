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偷貨車觸媒轉換器竟因烏俄戰爭　毒蟲變現藏貨櫃屋吸安被逮

▲汐止警方逮捕涉嫌竊取觸媒轉換器的彭姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警方逮捕涉嫌竊取觸媒轉換器的彭姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區詹姓女子，3月12日上午發現自家停放在長興街一段的小貨車的派氣管觸媒段遭歹徒竊取，因而報警求助；轄區長安派出所獲報後火速調閱監視器清查，鎖定一名有毒品前科的彭姓男子（52歲）涉案，21日在汐止區大同路二段某停車場貨櫃屋內查獲彭男到案，並當場逮捕其他2名施用安毒的犯嫌，訊後依竊盜、毒品罪嫌移送。

▲汐止警方逮捕涉嫌竊取觸媒轉換器的彭姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警方逮捕涉嫌竊取觸媒轉換器的彭姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

長安派出所警方指出：查緝彭嫌過程中，另名黃姓男子（57歲）站在貨櫃屋外，蘇男（52歲）正從貨物屋內外出，警員直覺有異立刻將蘇男攔住，結果在貨櫃屋內桌上發現二個毒品吸食器，警方判斷3人應在貨櫃屋內吸毒，見警上門才會落跑，期間蘇嫌為逃逸還不慎摔倒，導致右小腿多處擦傷。

警方調查，由於近期發生俄烏戰爭，稀有貴金屬價格連續上漲，加上汽車觸媒轉換器內含有鉑（白金）、銠、鈀等金屬，彭嫌異想天開居然隨機偷拔停放路房的小貨車觸媒轉換器，將續追查他有無涉及其他刑案。

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