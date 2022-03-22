開車看A片！紅車飄移遭攔駕駛還虧警　無照+持毒下場慘

記者張君豪／新北報導

汐止警分局社后所警員21日凌晨4時50分左右，在轄區福德二路發現一輛紅色自小客車行車左右搖擺，甚至還一度跨越雙黃線，驚覺可疑立刻上前制止，發現駕駛王男（41歲）居然邊開車邊用手機看A片，駕駛慌張解釋是朋友轉傳影片剛好點開。王男受檢過程神情恍惚，坦承無照駕駛，並挑釁式要求警員「檢查一下」，警方在駕駛座發現毒品咖啡包殘渣袋，當場將他逮捕。

▲王男疑似施用毒咖啡後駕車，並用手機撥放A片導致分心開車搖晃遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲王男疑似施用毒咖啡後駕車，並用手機撥放A片導致分心開車搖晃遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方在王男駕駛座旁找到毒品咖啡包殘渣袋，搜索其身體又發現一毒品咖啡包，王男才坦承是去購買毒咖啡包施用，警方當場將他逮捕帶回，警訊後依觸犯毒品危害防制條例，違反道交管理處罰條例無照駕駛將他逮捕並依法告發。

社后所所長陳建榮呼籲，毒品對人體危害甚大，提醒民眾應勇於拒絕毒害，勿心存僥倖以身試法；另外自身及用路人安全，民眾切勿無照駕駛，警方查獲一定開單告發。

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