4種情形「惹毛普丁」動用核武！俄前總統親曝機密文件內容

▲有4種情形可能促使普丁動用核武。（圖／路透社）

記者王佩翊／綜合報導

俄羅斯開打烏克蘭後，總統普丁曾命核武部隊進入高度戒備，聲稱隨時都有可能動用核武，引發全球憂慮。而俄國前總統、現任國家安全委員會副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）則表示，俄國內部文件中明確說明了4種「可動用核武」的前提，一旦有人試圖侵犯俄羅斯主權，必定會對其做出回應。

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，俄羅斯前總統梅德維傑夫26日談到，俄國一份由總統普丁親自批准的文件中，說明了俄羅斯可以使用核武的幾種情況。他聲稱，「這表明我們捍衛我國獨立與主權的決心，這是無庸置疑的。我們會對任何針對俄國的侵犯，做出應有的回應。」

▲俄國前總統、現任國家安全委員會副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）。（圖／達志影像／美聯社）



梅德維傑夫談及了普丁可能下令動用核武的4個情況。第一種情形是俄國遭到核彈攻擊，第二則是俄國與其盟國遭受核武攻擊，第三是俄國的核威懾關鍵設施被癱瘓，第四則是俄國與盟國遭到侵略。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）日前曾直言，一旦俄羅斯感受到威脅存在，將會根據核威懾戰略規定，動用核武器。」同時俄羅斯更拒絕排除對烏克蘭人使用核武。普丁2020年6月親自批准了核威懾戰略，允許俄軍使用核武抵抗外來威脅。

據悉，如果俄軍在戰事依舊陷入膠著，無法獲得重大戰果，導致戰爭繼續延長，普丁恐怕就會先使用小型核武，包含戰術型核子武器，以破壞對方的作戰能力。

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