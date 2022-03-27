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俄羅斯兩頭燒！小弟「阿爾察赫共和國」被打了　求普丁增援協防

▲▼阿爾察赫共和國總統哈魯圖尼揚（左），俄國總統普丁（右）。（組圖／達志影像／美聯社）

▲阿爾察赫共和國總統哈魯圖尼揚（左）要求普丁（右）增援協防。（組圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯攻打烏克蘭的行動已持續超過1個月，但俄軍至今仍無法拿下基輔。如今，親俄的西亞國家阿爾察赫共和國（Republic of Artsakh，又稱納卡共和國）又遭亞塞拜然侵襲，總統哈魯圖尼揚（Arayik Harutyunyan）也正式致函俄國總統普丁，要求俄羅斯加派俄軍協防，讓普丁陷入蠟燭兩頭燒的窘境。

綜合外媒報導，亞塞拜然近期公然違背停火協議，於24日揮軍入侵阿爾察赫共和國，並持續朝同樣親俄的亞美尼亞推進，造成亞美尼亞有3名士兵死亡、15人受傷，而亞塞拜然則有至少5人喪命。

哈魯圖尼揚26日正式向普丁發出正式函件，聲稱境內目前的俄軍部隊數量不足以遏止亞塞拜然，因此要求俄國加派更多維和部隊與軍備到阿爾察赫共和國，以採取額外的安全舉措。

俄羅斯26日證實，亞塞拜然在阿爾察赫共和國發動了4次無人機襲擊，因此該國呼籲亞塞拜然盡快撤軍，且正「努力將部隊轉移到最初的位置上」，不過亞塞拜然國防部卻駁斥了俄羅斯的說法，聲稱這一切只是莫斯科的「一面之詞」。

阿爾察赫共和國是一個四周全被亞塞拜然圍繞著的山地國家，不過由於絕大部分居民皆為亞美尼亞人，且阿爾察赫共和國的立場也與亞美尼亞較為親近，因此阿爾察赫共和國便成為了雙亞的兵家必爭之地。

2020年9月，亞塞拜然和亞美尼亞在當地發生流血衝突，隨後俄羅斯介入調停戰事，讓雙亞達成停火協議，要求亞美尼亞將之前佔領的阿爾察赫共和國領土交還亞塞拜然，不過阿爾察赫共和國的法律地位和境內亞美尼亞人該何去何從的問題卻一直未解決。

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