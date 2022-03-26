議員點名離職後人形立牌仍放聯醫　黃瀞瑩：絕不會濫用行政資源

▲黃瀞瑩被爆料立牌仍放在聯醫。（圖／議員王浩研究室提供）



記者陳家祥／台北報導

隨著選舉腳步接近，台北市議會藍綠黨團本屆會期將焦點放在身兼民眾黨主席的市長柯文哲，其黨政不分的行為。國民黨議員王浩26日爆料，市議員擬參選人「學姊」黃瀞瑩人形立牌竟擺放在台北市立聯合醫院內，質疑公然輔選；民進黨議員李建昌則指出，黃瀞瑩還在台北捷運公司群組，要求各局處清查所有工作群組，是否有民眾黨參選人留在群組，黨政要分清楚。

王浩指出，聯醫不僅放黃瀞瑩的立牌看板，頭銜還寫「北市府副發言人」，其早在去年就已請辭；此外，看板宣傳內容為「保險理賠醫起通」，與醫療無關，「這不叫行政不中立、這叫什麼？」而柯也允諾會馬上拿掉。

另外，李建昌也爆料，黃瀞瑩還在捷運公司去年耶誕節有臨時專案工作小組，她加入公司LINE群組，希望所有局處徹查民眾黨參選議員身份的人，是否從市府離開後但仍在公務部門LINE群組。李接著也點名前副發言人林珍羽，還在部分局處的群組內，要求柯清查，黨政要分清楚。

針對議員質疑，黃瀞瑩回應，工作群組為過去在市府任職時盡職盡責的證明，非常感謝議員的費心監督。她強調，本人絕不會濫用行政資源來達到個人的政治目的，也希望議員能用相同的標準，來審視各黨各派的每一位參選人。

林珍羽隨後也退出相關媒體聯繫的群組，並表示，已於正式離職時，向所有長官告別後馬上退出所有工作群組，但確實有漏退媒體群組。她強調，群內資訊皆為對外公開資訊。