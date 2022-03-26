私開職缺給民眾黨人士？北捷澄清：經公開招募

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲黨政不分的傳聞不斷，民進黨市議員簡舒培調閱資料發現，台北捷運公司疑似私開職缺給有民眾黨背景的人士，其專業也與擔任之職務無關。對此，北捷表示，職缺是透過人力銀行經筆試等公開程序對外招募，與黨派無關。

台北市議員簡舒培25日質詢時指出，北捷近來積極發展電商物流等副業，持續對外招募公關行銷職缺，從資料可以發現，去年受疫情影響停招，今年再度開缺，人力已增加至58人。

接著簡舒培表示，有爆料指出，有2名新進員工，其背景與民眾黨及台北市長柯文哲有關，其中1人曾在民眾黨服務、另1人則是柯文哲過去競選辦公室隨行人員。

簡舒培指出，2人學經歷與在北捷工作內容無關，其中1人是應徵公關行銷進北捷服務，目前職稱為助理管理師；另1人是體育推廣科系畢業，卻擔任物業電商專員。簡質疑，北捷疑似私開職缺給特定人士，要求釐清。

對此，北捷總經理黃清信答詢時表示，職缺都有透過人力銀行對外招聘，且經筆試、口試及委員遴選，與黨派無關。一旁的市長柯文哲則說，也不是說民眾黨員就不能去北捷上班，這沒道理。

北捷回應，因考量近期持續推動電子商務及管理執行運動休閒場館等業務，持續對外徵人，去年下半年起，在人力銀行以公開報名方式，招考物業管理及公關行銷人員，並經筆試、口試等程序，報名應徵物業管理有32人、公關行銷43人，各錄取1人。