公共藝術耀眼國際產業聚落　新店寶高園區開放共賞

▲藝術家們為新店寶高智慧產業園區增添3大公共藝術，歡迎大家一起感受藝術品與空間的結合。（圖／新北市政府經濟發展局提供，以下同）

生活中心／台北報導

新店寶高智慧產業園區之美，再添景觀亮點！園區內「複雲島」、「仰天地」及「風生水起」3大公共藝術，今（26日）新北市經發局長何怡明、「何理互動設計有限公司」創作團隊以及西班牙作藝術家「黃猴‧諾維亞」的帶領下，正式對外亮相，讓大家一飽眼福，欣賞園區藝術之美，盼為園區再次挹注新量能。

何怡明表示，寶高智慧產業園區是新北市政府暌違近20年來第一個自行興建的園區，不到2年即完成園區規劃與竣工，不僅取得「黃金級綠建築標章」及「銀級智慧建築標章」，更榮獲「第21屆公共工程金質獎」。透過建置公共藝術，進一步呈現園區獨有的人文風貌與地景特色，增添藝文風采。感謝藝術家們為寶高創作出如此優異、深具藝術底蘊的作品，為寶高園區妝點了濃濃的藝術氛圍，歡迎大家一起來感受藝術品與空間結合的嶄新體驗。

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▲寶高室內公共藝術「複雲島」，結合天氣資訊，整點時依當日氣候動態產生不同色彩的律動。

寶高園區公共藝術3件作品分別由「何理互動設計有限公司」及「墨諾文創公司」委由西班牙國寶級公共藝術大師－黃猴‧諾維亞創作。其中吊掛於大廳的「複雲島」，為國內跨領域的新媒體藝術創作團隊「何理互動設計有限公司」所創，靈感取自「數據傳輸」的意象，蘊含著「數位科技走進生活」。該項藝術品結合天氣資訊，整點時將依據當日氣候動態產生不同色彩的律動效果，非常吸睛。

▲寶高戶外公共藝術「仰天地」，象徵永續發展並展現蓬勃生機。

▲寶高戶外公共藝術「風生水起」，結合水及風，蘊藏著流動不止的特性。

▲西班牙設計師黃猴諾‧維亞導覽「仰天地」及「風生水起」創作產品。

矗立在園區綠地的「仰天地」及「風生水起」，由西班牙藝術大師黃猴‧諾維亞所創，均在西班牙製作後運送來台。其中「仰天地」以葉子的造型為創造意象，彎曲形成一個弧，葉尖處則指向大香山，隱喻著茁壯生長的綠色生命，象徵永續發展並展現蓬勃生機；「風生水起」則提取「水」、「風」的自然元素，水為生命之源，水與生產、生活密切相關，蘊藏著流動不止、生生不息的特性。從3樓露臺可以看見風水律動交錯飛舞著，好不生動，而環繞作品中心的燈光裝置，為白晝與黑夜帶來不同的光景。

▲手作甜點工作坊DIY體驗，將寶高公共藝術妝點在蛋糕上。

▲提袋絹印工作坊DIY體驗，將三大公共藝術拓印在手提袋上。

經發局補充，公共藝術必須具有「公共性」與「藝術性」，希望藝術可以更貼切民眾生活，擴大民眾參與度。今明2天將辦理3場次的跨域講座，以新媒體藝術為主題，強化藝術與科技間的鏈結；26日亦辦理提袋絹印以及甜點工作坊，民眾可於作品上，自由選擇點綴「複雲島」、「仰天地」及「風生水起」三大寶高公共藝術，歡迎民眾一同共襄盛舉，欣賞寶高之美。