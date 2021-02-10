荷蘭鹿特丹鏡面涼亭　湖畔岡巒上，鑲上熠鑠如鑽的錐形小屋

以荷蘭鹿特丹為設計基地的Atelier AR，由Joyce de Grauw 與Paul van den Berg兩人於2014年成立，他們結合自身的建築與藝術專業，常於郊野或城市的曠達場域，擘劃與地景結合的公共藝術裝置。

近期，他們於北法萬格勒鎮（Wingles）的湖畔立起一座鏡面構成的戶外涼亭，該量體鑲嵌於平緩岡巒的坡面上，輔以四周蒼樹蘊藹、脩樾成蔭，設計於是善用這種環境優勢，以洗鍊的反射性手法讓涼亭與地景駢馳相映，使之熠鑠清亮卻不失綠意蘢蔥的韻味。

鏡面錐體多重映射，自然萬象凝縮小築

瀏覽Atelier AR歷年作品，最大特徵是彰顯設計同時也保有清晰有序的邏輯，把尋常事物挹注工藝與美感思維後，形成一種具備視覺張力和氛圍轉折的演繹。他們的作品高度觀照脈絡性，亦常藉由三維立體手法，蘊蓄一種物體與所在空間的深刻體驗，對此兩人談到，「我們努力打造容易親近的藝術和設計，體驗則尤其重要，也希望參觀者成為藝術裝置一部份。」

Atelier AR最新打造的涼亭，基地位於法國北部萬格勒鎮的Parc Cabiddu一處山坡空地，場域視野開豁，能瞻眺前方碧波瀲灩的湖泊，至於這處亭子，則作為這片野林中一處三角形隙縫的終點地標，而人們在此親山翫水之時，可由前方入口或後側一條羊腸小道攀抵到涼亭...

圖文來源／ArchDaily

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