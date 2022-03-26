凝聚校友力量邁向國際　藝群集團王正坤當選長榮大學校友總會理事長

▲長榮大學博士班校友、藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師（右一）當選第八屆校友總會理事長，凝聚校友力量，推動長榮大學邁向國際。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市長榮大學校友會全國總會，26日在母校召開會員大會，長榮大學黃仁村董事長、李泳龍校長、王定宇立委、林宜瑾立委、陳亭妃立委等人蒞臨指導，由長榮大學博士班校友、藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師當選第八屆校友總會理事長，凝聚校友力量，推動長榮大學邁向國際。

長榮大學多年努力獲得傑出成果，在國際舞台嶄露頭角，獲得2022年QS亞洲大學排名351-400名、2021綠色世界大學評比96名、2021亞洲企業社會責任獎綠色領導獎、2021年AACSB國際商管學院認證。

長榮大學黃仁村董事長與李泳龍校長於大會致詞，感謝長榮大學校友的支持，在學校與校友合作之下，長榮大學屢創佳績。長榮大學相當重視產學合作，與在地企業連結，參與台南高鐵站區發展，創造學生就業機會。長榮大學招收許多外國學生，全力與世界接軌，增加國際能見度。為了培育台灣網球好手進軍世界，當天同時舉行長榮大學與盧彥勳國際網球學校簽約儀式，並且成立盧彥勳網球獎學金來資助網球好手。

新當選的長榮大學校友會長王正坤醫師也慷慨解囊，繼上次捐贈50萬元清寒獎學金之後，今日再捐贈10萬元獎學金，拋磚引玉，呼籲校友們一起來培育長榮大學的年輕網球選手。

王正坤醫師現任藝群醫學美容集團董事長與台灣美容醫療促進協會理事長，也是皮膚科專科醫師與企管博士，在長榮大學經營管理博士班開課，授課品牌管理與供應鏈管理。另在成功大學EMBA碩士班開課，授課連鎖品牌經營管理及成功大學開課，指導醫學系學生學習美容醫學。

王正坤醫師是台灣醫學美容的先驅，於1997年撰寫醫美雷射與除皺注射書籍，開設藝群皮膚科診所，創辦藝群醫美集團，目前在台灣有9家診所與1家Dr.藝群保養品公司，分佈在台北、台中、台南、高雄。王正坤醫師表示，以身為長榮大學校友為榮，當選校友總會理事長之後，將會凝聚校友力量，全力協助學校發展，深耕社區、重視永續綠能與社會責任、邁向國際知名大學。