殘忍擄殺馬國女大生！變態嫌「獄中寫悔過信」…只道歉一次盼逃死

記者柯振中／綜合報導

高雄30歲的梁育誌2020年殺害女大生，引起社會震驚，一審被判處死刑、褫奪公權終身，全案仍可上訴。事實上，在關押的期間，梁嫌曾寫悔過信，透過高雄市府轉交給法院，再透過駐外單位的管道，轉交到女大生家屬手上，但沒被家屬接受。

馬來西亞籍24歲鍾姓女大生2020年10月期間，獨自從學校返回租屋處，行經台鐵便道時，卻遭梁嫌擄走，最後被殘忍性侵、殺害。事件震驚台灣社會，外籍僑生在台遭到殺害，家庭硬生生破碎，父母撕心裂肺，希望能夠「一命賠一命」。

▲梁育誌被判處死刑，家屬委託律師林瑞成指出，家屬對判決感到欣慰。（圖／記者林悅翻攝）



梁嫌庭訊時坦承性侵，但辯稱無殺人的犯意，是過失致死。不過關押期間，梁嫌也曾寫信回家，向父親告知「願以命償命」，害怕被押解到國外受審。

鍾母1月17日疫情嚴重時，隻身來到台灣，獨自在防疫旅館中過年，就是為了替女兒討回公道，在審判程序庭強烈要求處死，梁嫌才終於口頭道歉。

▼女大生遭到擄殺，父母曾從馬來西亞來台，替女兒討公道。（資料照／記者吳世龍攝）



經過調查後，橋頭地檢署偵結，依照強制性交未遂、強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體等罪嫌，將梁嫌起訴。橋頭地院一審結果18日出爐，判梁嫌死刑、褫奪公權終身，全案仍可上訴。

事實上，在關押過程中，梁嫌曾寫了悔過信，透過高雄市府轉交法院，再由外交部等駐外單位的管道，交送到鍾女住處，但信件疑似並非梁嫌所寫、沒有提到如何補償，被原封不動退回，法官也認為並非真心道歉。梁嫌的辯護律師也說，對判決結果並不感到意外，但梁嫌似乎還是「不想死」，所以辯護過程才堅稱是失手殺人，盼逃過死刑。

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