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社會 社會焦點 保障人權

女勇抓眼鏡蛇「好像在招魂」　愛犬與母親逗趣影像全都錄

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣六腳鄉黃姓女子，日前聽到家中愛犬大聲對外狂吠，她走出後出門查看，發現牠正與一條眼鏡蛇在纏鬥，黃女擔心愛犬被咬隨即打電話給119，委請捕風捉蛇的委外人員來將蛇抓走，但她與母親與狗「2人1狗」一起抓蛇時剛好形成的有趣畫面，卻意外被監視器拍下，影片放上網後更意外引發網友熱議。

▲▼女子抓蛇家犬跟母親跟在旁畫面逗趣（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義六腳黃姓女子抓蛇家犬跟母親跟在旁畫面逗趣（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼女子抓蛇家犬跟母親跟在旁畫面逗趣（圖／記者翁伊森翻攝）

▲眼鏡蛇被馴服（圖／記者翁伊森翻攝）

黃女表示，相較於家犬的戰力十足，眼鏡蛇看起來相對薄弱，很可能會被狗咬死，因而一度叫毛小孩退下，自己拿起捕蛇夾夾住蛇，但狗兒卻不願意放蛇一條生路，只見監視器拍下黃女夾蛇當下，家犬卻勇敢地跟在旁邊狂吠狂叫，一直想再撲上咬蛇，黃女母親則一邊手舞足蹈趕狗，一邉歪著頭跟在旁邊跑來跑去，可愛模樣讓許多網友都笑歪了!

不僅有網友笑說「這是在拜天公嗎？」甚至連知名的傳播學者、中正大學副教授管中祥都來留言「這麼精彩，不開地球嗎？@@」

▲▼女子抓蛇家犬跟母親跟在旁畫面逗趣（圖／記者翁伊森翻攝）

黃女表示，住在蒜頭糖廠內，自己也不是第一次遇到蛇，工作屬性常接觸到打火兄弟捕捉蛇，因此特地在家裡準備專業的捕蛇夾，但是當看到自己拿捕蛇夾夾住蛇，狗兒跟母親跟在旁的畫面，「好像在招魂」。

▲▼女子抓蛇家犬跟母親跟在旁畫面逗趣（圖／記者翁伊森翻攝）

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