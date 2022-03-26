無人機「鷹眼」發威！俄戰車躲樹林全現形　遭烏軍精準炸毀影片曝

Ukrainian UAV footage showing artillery strikes on a Russian T-72B3 tank and vehicles in a forest. https://t.co/UQ3gJBZZkw pic.twitter.com/igEyO7gbYL — Rob Lee (@RALee85) March 25, 2022

記者張寧倢／綜合報導

俄羅斯戰車再次出現「被當活靶」淪砲灰的狀況。美國智庫研究員在推特上分享一段影片顯示俄軍T-72B3戰車與裝甲車躲藏於樹林間，卻還是被烏克蘭軍隊以無人機「鷹眼」掌握，精準轟炸摧毀，戰車爆炸後燃成火球。

▲烏軍無人機「鷹眼」掌握躲藏於樹林間的俄軍戰車。（圖／翻攝自推特／@RALee85）

美國智庫外交政策研究所（FPRI）專延俄羅斯國防戰略的資深研究員Rob Lee於25日在推特上轉發一段烏軍無人機的「空拍」影片，其中可見俄軍俄軍T-72B3戰車與部分裝甲車輛藏匿在樹林間，然而，卻完全逃不過烏克蘭無人機的「鷹眼」鏡頭，全數遭到鎖定。

影片顯示，無人機鎖定多個攻擊目標後，精準發射火砲，確實擊中俄軍車輛，導致戰車瞬間爆炸起火，竄出濃煙。畫面中還能看見車輛在夜間燒成火球的慘況，這是繼先前俄軍在毫無遮避的高速公路上遇襲後，再次淪為烏軍無人機戰術下的砲灰。

▼俄軍戰車遭精準轟炸後燒毀。（圖／翻攝自推特／@RALee85）

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