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本土2天爆29例！醫曝「Omicron」2罕見狀況：不容小覷

記者崔子柔／綜合報導

本土確診昨（25）日新增14例，包括新北市11例和基隆市3例，連2天共新增29例。精神科醫師沈政男認為，這波Omicron出現先前未見的2種狀況，「真的不能小覷！」

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,口罩,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲本土確診2天共29例。（資料圖／記者李毓康攝）

「連續兩天新增數目上升到兩位數，是怎麼回事？」沈政男昨（25）日在臉書發文指出2點，一為基隆從來沒有Omicron群聚，「最可能傳染途徑就是從新北一路傳過來，因為汐止再過去就是基隆」。

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二則是新北同時出現工廠群聚，還有一名感染源不明案例，是先前Omicron少見的狀況，沈政男認為此波暴增有2個可能，「一、縮減成十天檢疫以後，從境外滲漏的病毒增加。二、大家鬆懈防疫，聚餐與群聚增加」。

沈政男指出，現在重要的是趕快做出基因定序，「如果基隆與新北兩起群聚都是桃機那隻，就代表不是十天檢疫之故，而是防疫有些鬆懈了」，他認為應學習高雄發生工廠群聚時，透過快速疫調來強力壓制的方式處理。

沈政男也說，解封的首要條件是境外移入陽性數目必須降低，「你不可能一下子放很多病毒進來，又不讓疫情失控，只能慢慢放，走著瞧」，若國外的疫情緩解太慢或是再延燒，「台灣解封時間就得延後」。

針對基隆市長林右昌與確診者接觸，沈政男建議給予完整隔離，而非僅居家隔離3天，因為檢疫旅館感染時，就只是沒戴口罩開門一下子就被感染，「所以說Omicron的接觸者定義不能比照先前變種的十五分鐘」。

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